"القوس والسهم" يفتتح النسخة الخامسة من الألعاب المدرسية 2026–2027

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ انطلقت صباح اليوم منافسات النسخة الخامسة من الألعاب المدرسية للموسم الرياضي 2026–2027، التي ينظمها اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي برعاية وزارة الرياضة، وبالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة المدارس الحكومية والخاصة.

وافتتحت المنافسات برياضة القوس والسهم في مدارس الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، بالتعاون مع اتحاد اللعبة، حيث أقيمت التصفيات وفق البرنامج الزمني المعتمد، تمهيداً لتأهل أصحاب أفضل 8 نتائج في كل فئة إلى المرحلة النهائية، بينما ستتواصل منافسات بقية الرياضات تباعاً وفق الجدول المقرر.

وتقام منافسات الألعاب المدرسية هذا الموسم وفق 3 مراحل رئيسية، انطلاقا من المرحلتين الأولى والثانية بالتسجيل والتصفيات التأهيلية بمشاركة المدارس الحكومية والخاصة في 5 إمارات هي الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

وتمثل المرحلة الثالثة النهائيات الوطنية، للمتأهلين من تصفيات الإمارات الخمس، إلى جانب المتأهلين من بطولة أبوظبي المدرسية وبطولة دبي المدرسية، لتشمل بذلك المنافسة في مرحلتها النهائية طلبة من مختلف إمارات الدولة السبع.

وتشهد النسخة الخامسة مشاركة أصحاب الهمم للمرة الأولى ضمن نهائيات الألعاب المدرسية، لتعزيز الدمج والمشاركة الرياضية، إلى جانب إضافة المصارعة وكرة السلة إلى برنامج البطولة للمرة الأولى هذا الموسم.

ويتضمن البرنامج الرياضي للنسخة الخامسة 15 رياضة فردية وجماعية، في إطار حرص الاتحاد على توسيع قاعدة المشاركة المدرسية، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الطلبة لممارسة الرياضة التنافسية واكتشاف المواهب الواعدة.

وأكد الاتحاد أن الألعاب المدرسية تحظى باهتمام متزايد من المدارس الحكومية والخاصة، لما تمثله من منصة مهمة لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية الوطنية، وتعزيز ممارسة الرياضة بين طلبة المدارس، بما يواكب مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

وتمتد التصفيات التأهيلية على مدار الفصول الدراسية الثلاثة، حيث تقام منافسات الفصل الأول من 20 أكتوبر إلى 19 نوفمبر 2026، ومنافسات الفصل الثاني من 6 يناير إلى 30 مارس 2027، ثم تتوقف من 4 فبراير إلى 11 مارس تزامناً مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، على أن تستأنف في الفصل الثالث من 14 أبريل إلى 10 مايو 2027، وصولاً إلى النهائيات الوطنية وحفل تكريم الفائزين في 29 مايو 2027.