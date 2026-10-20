الشارقة تجمع صنّاع الشخصيات والقصص المصوّرة غداً بأكثر من 150 فعالية

الشارقة في 20 أكتوبر / وام / تنطلق غداً فعاليات الدورة الرابعة من "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026" الذي تنظمه "هيئة الشارقة للكتاب" في منطقة "الجادة" بالشارقة وتستمر حتى 25 أكتوبر الجاري بمشاركة نخبة من المبدعين والفنانين والخبراء والمتخصصين من المنطقة والعالم ضمن برنامج يضم أكثر من 150 فعالية تشمل ورش العمل والدروس المتخصصة والجلسات الحوارية والعروض الحية إلى جانب تجارب تفاعلية ومسابقات للألعاب الإلكترونية.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 75 متحدثاً من أكثر من 30 دولة فيما يتضمن البرنامج أكثر من 55 ورشة عمل ودورة احترافية متخصصة وأكثر من 40 جلسة حوارية ونقاشية وندوة إلى جانب 10 عروض سينمائية وثلاث حفلات موسيقية أوركسترالية.

وتشهد الدورة الرابعة توسعاً في نطاق المؤتمر ليجمع الرسوم المتحركة والقصص المصورة ضمن منصة واحدة بمشاركة نخبة من كبار المبدعين والخبراء العالميين الذين أسهموا في صناعة أشهر أفلام الرسوم المتحركة مثل "شركة المرعبين المحدودة" و"حكاية لعبة" و"أبطال خارقون" إلى جانب قيادات وممثلين عن استوديوهات وشركات إنتاج ومؤسسات إبداعية دولية وإقليمية.

ويتيح المؤتمر للمشاركين فرصة التعلم مباشرة من الخبرات التي تقف وراء هذه الأعمال والتعرف إلى أسرار صناعة الشخصيات والقصص التي حققت نجاحاً عالمياً وأحدث تقنيات الإنتاج والتحريك إلى جانب استكشاف فرص التعاون وتطوير المشاريع والوصول إلى الأسواق الدولية.

ويتوزع البرنامج على مسارين رئيسيين للرسوم المتحركة والقصص المصورة يتناول الأول مراحل صناعة الأفلام والمسلسلات المتحركة بدءاً من تطوير الأفكار وكتابة القصص وتصميم الشخصيات ولوحات القصة المصورة وصولاً إلى تقنيات التحريك التقليدية والرقمية وإيقاف الحركة والتقاط الحركة والدبلجة والأداء الصوتي.

أما مسار القصص المصورة فيقدم ورشاً وجلسات متخصصة في الرسم والكاريكاتير والكتابة والسرد البصري وتصميم الشخصيات وبناء العوالم إلى جانب موضوعات تتناول القصص المصورة الرقمية والنمذجة ثلاثية الأبعاد والمجسمات والمقتنيات وكيفية تطوير الشخصيات والقصص عبر وسائط إبداعية متعددة.

ويتضمن البرنامج جلسات مهنية تبحث قضايا الملكية الفكرية والتمويل والإنتاج المشترك والنشر والتوزيع إلى جانب فرص التعاون الدولي وتطوير الاستوديوهات الإبداعية كما يشهد المؤتمر عروضاً حية لتقنيات الرسم والتحريك وصناعة الشخصيات إلى جانب ثلاث حفلات موسيقية أوركسترالية تقدم أشهر المقطوعات من عالم السينما والأنمي وأعمال ديزني وورشة تفاعلية تستكشف دور الموسيقى التصويرية في الرسوم المتحركة وعلاقتها ببناء المشاهد والشخصيات.

ويقدم المؤتمر هذا العام مجموعة من المساحات التفاعلية الجديدة أبرزها "ركن الدبلجة" الذي يتيح للزوار التعرف إلى أساسيات الأداء الصوتي وتجربة أداء أصوات شخصيات من مشاهد مختارة كما يفتح "ممر الفنانين" مساحة للمواهب المحلية والإقليمية لعرض أعمالها الفنية وبيعها مباشرة للجمهور فيما تتيح فعالية "لقاء الفنان" للزوار التواصل مع عدد من الفنانين الدوليين المشاركين.

ويستضيف "جدار القصص المصورة" مختارات من الإصدارات القديمة والنادرة والمقتنيات الخاصة بالتعاون مع هواة الاقتناء بينما تجمع منطقة ألعاب بطاقات التداول أربعة متاجر متخصصة تتيح للجمهور شراء البطاقات وتبادلها والتعرف إلى أحدث إصداراتها.

وتشهد الدورة الرابعة تعزيز فرص التواصل المهني والتعاون بين المبدعين والناشرين والمنتجين وممثلي الاستوديوهات وشركات التوزيع والتكنولوجيا من خلال برنامج الأعمال (B2B) الذي يتيح للمشاركين بحث فرص الإنتاج المشترك وتطوير المشاريع الإبداعية وبناء الشراكات المهنية.

كما يوفر البرنامج مساحة لتبادل الخبرات والتواصل المباشر مع الجهات الفاعلة في الصناعة بما يدعم تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للإنتاج والتسويق ويفتح آفاقاً أوسع أمام المواهب العربية للوصول إلى الأسواق الدولية.

ويواصل المؤتمر من خلال برنامجه الموسع دعم نمو الصناعات الإبداعية المرتبطة بالرسوم المتحركة والقصص المصورة وتوفير فرص تجمع المواهب الناشئة مع الخبراء والمحترفين بما يعزز مكانة الشارقة مركزاً لتطوير هذه الصناعات ودعم المبدعين العاملين فيها.