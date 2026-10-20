اتحاد الشطرنج وجامعة أبوظبي يتعاونان لتطوير اللعبة بالبحث العلمي

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ وقّع اتحاد الإمارات للشطرنج وجامعة أبوظبي، اتفاقية تعاون لتطوير اللعبة من خلال البحث العلمي والدراسات المتخصصة.

جاء الإعلان عن هذه التفاصيل في مؤتمر صحفي اليوم، بمقر الجامعة أبوظبي بحضور الدكتور غسان عواد، مدير الجامعة، والدكتور إسماعيل الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، والدكتور غانم كشواني، رئيس لجنة الأبحاث والدراسات بالاتحاد، والدكتورة مها العامري، عضو اللجنة.

وأكد الدكتور غسان عواد، أن لعبة الأذكياء تتضمن فوائد عدة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وقال إن الاتفاقية الأولى من نوعها للبحث العلمي ودراسة علوم الشطرنج، مشيرا إلى أن الجامعة أبرمت العديد من اتفاقات التعاون مع جهات رياضية، ولديها أبطال في مختلف الألعاب، مع الأخذ بالاعتبار أهمية الشطرنج وتنظيم بطولات داخل الجامعة.

وأوضح الدكتور إسماعيل الخوري، أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع قاعدة ممارسة الشطرنج، والتوجه إلى الجامعات لتأسيس دوري للشطرنج، بما يسهم في اكتشاف المواهب واستمرار الطلاب في ممارسة اللعبة.

ونوه إلى أن قمة الإمارات للشطرنج، التي عُقدت مؤخراً في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، كشفت عن تسرب عدد من اللاعبين بعد مرحلة الثانوية العامة، والحرص على التوجه إلى إطلاق دوري الجامعات للمحافظة على اللاعبين، وتوفير فرص جديدة لاكتشاف المواهب وصقلها.

بدوره، كشف الدكتور غانم كشواني أن الاتفاقية تستهدف تعزيز البحث العلمي والدراسات في مجال الشطرنج، مع التركيز على الجوانب العلمية والمعرفية التي تتجاوز حدود الرقعة، إلى جانب تنظيم بطولات على مستوى الجامعات، موضحا أن اختيار جامعة أبوظبي لما تتمتع به من تطور في مجال البحث العلمي، مع الحرص على توقيع اتفاقات أخرى مع مؤسسات أكاديمية، والسعي مستقبلا لإدراج علوم الشطرنج ضمن المناهج الاختيارية.

من جانبها، وصفت الدكتورة مها العامري الاتفاقية بأنها باكورة أعمال لجنة الأبحاث والدراسات بالاتحاد، لفتح آفاق جديدة لتطوير اللعبة بالاعتماد على البحث العلمي والدراسات المتخصصة، وتوسيع قاعدة المعرفة بعلوم الشطرنج، والاستفادة من نتائج الأبحاث في تطوير الأداء الفني، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية.