أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية توقّع مذكرة تفاهم مع كونسرفتوار سانت بطرسبرغ لتعزيز التعاون الموسيقي والثقافي الدولي

سانت بطرسبرغ في 20 اكتوبر/ وام / وقّعت أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية مذكرة تفاهم مع كونسرفتوار سانت بطرسبرغ الحكومي باسم ن. أ. ريمسكي كورساكوف، وذلك في إطار زيارة رسمية لوفد الأوركسترا إلى مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا الاتحادية، خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر 2026، بهدف تعزيز التعاون الموسيقي والثقافي والأكاديمي بين الجانبين.

وجرت مراسم التوقيع أمس في مقر الكونسرفتوار، بحضور ممثلين عن الجانبين، ضمن برنامج رسمي يتضمن استقبال الوفد وجولة تعريفية في المؤسسة، للاطلاع على مرافقها وبرامجها الأكاديمية والفنية، إلى جانب فقرة موسيقية تقدمها إحدى الفرق التابعة للكونسرفتوار.

وقال سالم خليفة الفلاحي، مدير أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع كونسرفتوار سانت بطرسبرغ يأتي ترجمةً للدعم المتواصل الذي يقدمه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للحركة الثقافية والفنية في الإمارة، مؤكداً أن هذا الدعم يشكّل حافزاً لمواصلة تطوير الأوركسترا، وتعزيز حضورها على الساحة الموسيقية الدولية، وبناء شراكات موسيقية وأكاديمية تسهم في تبادل الخبرات، وترسيخ مكانة الفجيرة على خارطة الموسيقى العالمية.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار جهود أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية لتعزيز التعاون المؤسسي والموسيقي والثقافي الدولي، وبناء شراكات مع المؤسسات الموسيقية والأكاديمية العريقة، بما يتيح تبادل الخبرات وتطوير فرص التعاون الفني والأكاديمي.

ويتضمن برنامج الزيارة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، تشمل زيارة عدد من أبرز المعالم التاريخية والمؤسسات الثقافية في مدينة سانت بطرسبرغ، إلى جانب حضور حفلات وعروض موسيقية في مؤسسات فنية عريقة، من بينها فيلهارمونية سانت بطرسبرغ ومسرح مارينسكي.

وتشمل الزيارة كذلك جولات في عدد من المواقع الثقافية والتاريخية، من بينها قصر يوسوبوف ومتحف الإرميتاج الحكومي، بما يتيح للوفد التعرف على المشهد الفني والثقافي الروسي والاطلاع على تجاربه الموسيقية.

وتعكس هذه الزيارة توجه أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية نحو توسيع شبكة علاقاتها الدولية، وتعزيز حضورها في المشهد الموسيقي العالمي، من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الفنية والأكاديمية، بما يسهم في دعم التبادل الثقافي وتطوير التعاون الموسيقي بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية فيما تختتم الزيارة الرسمية يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026.