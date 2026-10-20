تعاون بين "برجيل القابضة" و"أفاتريال" البريطانية لتطوير أدوية السرطان بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 20 أكتوبر /وام/ وقعت مجموعة برجيل القابضة، مذكرة تفاهم، مع شركة "أفاتريال" البريطانية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، خلال فعاليات "قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026"، لبحث تطوير منظومة متكاملة لاكتشاف أدوية السرطان باستخدام الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، تجمع بين الأبحاث المستندة إلى عينات المرضى والتحليلات الجزيئية والتطوير السريري، بهدف تسريع تحديد العلاجات المحتملة وتقييمها تمهيداً لتطويرها سريرياً.

ويبدأ التعاون ببرنامج لدراسة الجدوى يشمل أنواعاً مختارة من الأورام الصلبة، بهدف تقييم إمكانية دمج العينات السريرية والتحليل الجزيئي والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتحقق التجريبي، ضمن إطار بحثي متكامل، على أن تستخدم نتائج هذه المرحلة لتوجيه القرارات بشأن إطلاق برامج مشتركة محتملة لتطوير العلاجات، وتحديد فرص تعزيز البنية التحتية البحثية المحلية وتوسيع القدرات العلمية في أبوظبي، مع إمكانية توسيع نطاق هذا النموذج مستقبلاً ليشمل أمراضاً أخرى، بما فيها الأمراض النادرة والوراثية.

ويرتكز النموذج المقترح على دمج البيانات السريرية والتحليلات الجزيئية والأبحاث التجريبية لدراسة الآليات البيولوجية للسرطان وتحديد الأهداف العلاجية المحتملة، بالاستفادة من الشبكة السريرية لـ"برجيل القابضة" وخبرات معهد برجيل للأورام، إلى جانب تقنيات التحليل متعدد الأوميكس (Multi-omics) والنماذج التجريبية المستمدة من عينات المرضى التي تطورها "أفاتريال".

ويتضمن الإطار البحثي تحليل عينات الأنسجة الورمية الفائضة عن الاحتياجات التشخيصية والعلاجية، بعد الحصول على موافقة مستنيرة من المرضى ووفق الضوابط الأخلاقية، إلى جانب الاستفادة من البيانات السريرية بعد إزالة المعلومات التعريفية للمرضى واستيفاء الموافقات التنظيمية والأخلاقية اللازمة، فيما ستستخدم التحليلات الجزيئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف العلاجية المحتملة، وتوظيف النماذج المستمدة من عينات المرضى لتقييم المركبات الدوائية الواعدة والتحقق من فاعليتها المحتملة.

ومن المقرر أن تنتقل المركبات التي تحقق نتائج واعدة في التقييمات ما قبل السريرية إلى مراحل التطوير السريري، شريطة استيفاء المتطلبات اللازمة وإبرام اتفاقيات إضافية والحصول على الموافقات التنظيمية، فيما يُتوقع أن تدعم شركة "نوريون" للأبحاث التعاقدية، التابعة لـ"برجيل"، هذه المراحل من خلال الإسهام في البحث السريري وتطوير التجارب السريرية.

وقال البروفيسور خالد مسلم، الرئيس التنفيذي للأبحاث في مجموعة "برجيل القابضة"، إن الشراكة تستهدف توسيع دور المجموعة من إجراء التجارب السريرية للأدوية التي تطورها جهات أخرى إلى الإسهام في اكتشاف علاجات جديدة وتطويرها، عبر تكامل المرضى والخبرات السريرية والبنية التحتية البحثية لدى "برجيل" مع منصة اكتشاف الأدوية لدى "أفاتريال" والقدرات البحثية ما قبل السريرية لجامعة كامبريدج، بما يعزز الربط بين الاكتشافات العلمية والاحتياجات الفعلية للمرضى، ويدعم تحويلها إلى فرص علاجية محتملة تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي في مجال الابتكار في التكنولوجيا الحيوية وتطوير الأدوية.

من جانبه، أوضح البروفيسور كوروش صائب بارسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أفاتريال"، أن الشركة تعمل على الحد من الهدر والتعقيدات في مراحل اكتشاف أدوية السرطان ما قبل السريرية، عبر دمج أنسجة المرضى والتحليلات متعددة الأوميكس والذكاء الاصطناعي والنماذج المستمدة من المرضى ضمن دورة بحثية متكاملة تتيح التكرار والتحسين المستمر، مشيراً إلى أن الشبكة السريرية لـ"برجيل" وطموحاتها البحثية تتيح فرصاً للتكامل في أبوظبي، بما يدعم توظيف هذا النموذج لخدمة المرضى في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.