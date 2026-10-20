هيئة أبوظبي للتراث تطلق الهوية البصرية لـ "مهرجان الظفرة 20"

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ أطلقت هيئة أبوظبي للتراث الهوية البصرية للنسخة العشرين من مهرجان الظفرة، في خطوة تعزز التزام الإمارة بصون التراث وترسيخ قيم الهوية الوطنية وفق أعلى معايير الاتصال المؤسسي الحديثة.

وتأتي هذه الهوية متناغمة مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي في إبراز الإرث الحضاري بأسلوب بصري يتسم بالرقي والبساطة، يجمع بين أصالة الإبل وعمق البيئة المحلية واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتعكس الهوية البصرية المحدثة الرؤية الشاملة للمهرجان باعتباره حدثاً تراثياً بارزاً يحتفي بمزاينات الإبل والمسابقات التراثية المتنوعة، حيث تعتمد لغة بصرية مؤثرة تسلط الضوء على قيمة التراث العريق في حياة المجتمع. وتجسد هذه الخطوة الجهود المستمرة للإمارة في تقديم التراث الوطني بأسلوب معاصر يوازن بين صون الأصالة ومواكبة تطلعات المستقبل.