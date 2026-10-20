الدرعي يترأس وفد الهيئة في اجتماع المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول الخليج

المنامة في 20 أكتوبر/ وام/ ترأس معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وفد الهيئة المشارك في الاجتماع الثاني عشر لأصحاب المعالي والسعادة المسؤولين عن الشؤون الاسلامية والاوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمملكة البحرين، أمس، وناقش العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وافتتح الدكتور الدرعي كلمته خلال الاجتماع بحمد الله تعالى على ما امتن به من نعم على دول الخليج إذ جعل أواصرها متينة، وتضامنها راسخا على قلب واحد، مشيدا بما حققته دول مجلس التعاون، من إنجازات نوعية أسهمت في ترسيخ الاعتدال والتسامح والتعايش، حتى أضحت نموذجا رياديا يحتذى به، وهي تنتقل من نجاح إلى آخر في رسالتها الحضارية، وتطوير الخطاب الديني، وحوكمة الأوقاف.

وأكد الدرعي أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد راكمت جهودا وتجارب نوعية في توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي، باعتباره نعمة تسهّل كثيرا من المهام والإجراءات؛ سواءً في إدارة الأوقاف، أو تعليم القرآن الكريم، أو تطوير خطبة الجمعة وغيرها.

وقال معاليه: وفي هذا الصدد، نتقدم إلى مجلسكم الموقر بمشروعين؛ أولهما: دور الذكاء الاصطناعيّ في إدارة الوقف واستثماره، وثانيهما: منهجية صناعة خطة الوعظ الموحدة، مشيرا إلى أن الموضوعات والمبادرات الوقفية القيّمة المقدمة من الدول الشقيقة، تجد عند دولة الإمارات كامل التأييد والموافقة لتحقيق المزيد من النماء والاستقرار والازدهار للشعوب الخليجية.

ضم وفد الهيئة سعادة أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة، وعبد الرحمن الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الكفاءات الدينية والخطاب الشرعي بالإنابة، والدكتور ناصر عبد الله اليماحي، مدير إدارة خطبة الجمعة والمعرفة الدينية، وعدد من المسؤولين في الهيئة.