4 ميداليات تضع الإمارات على منصة الإنجاز في "آيتشي–ناغويا 2026"

ناغويا في 20 أكتوبر /وام/ استهلت بعثة الإمارات مشاركتها في النسخة الخامسة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «آيتشي–ناغويا 2026» بحصد 4 ميداليات ملونة، بواقع فضية وثلاث برونزيات، في منافسات ألعاب القوى والدراجات، ضمن الدورة المقامة في اليابان حتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة 2700 رياضي ورياضية يمثلون 45 دولة ويتنافسون في 18 رياضة.

وجاءت الفضية عبر مريم الزيودي في نهائي دفع الجلة للسيدات لفئة F40 بعدما سجلت 8.03 أمتار، فيما أحرز محمد عثمان برونزية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة لفئة T34 وأضاف أحمد الحوسني برونزية دفع الجلة لفئة F33 محققاً أفضل رقم شخصي له بمسافة 9.76 أمتار، بينما نال عبدالله البلوشي برونزية سباق المطاردة الفردية للدراجات لمسافة 4000 متر لفئة C4 للرجال.

وبهذه الحصيلة، تقدمت الإمارات إلى المركز الـ20 في الترتيب العام للميداليات، فيما واصلت الصين صدارتها برصيد 149 ميدالية، منها 70 ذهبية، تلتها أوزبكستان، ثم اليابان، وجمهورية كوريا.

واطمأن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، على البعثة الإماراتية خلال اتصال هاتفي مع سعادة محمد فاضل الهاملي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية رئيس الوفد، هنأ خلاله اللاعبين على البداية الإيجابية، مشيداً بما تحقق في مستهل المشاركة، ومتمنياً لهم مواصلة تقديم مستويات مشرفة ورفع علم الدولة على منصات التتويج.

وثمّن الهاملي اهتمام معالي وزير الرياضة ومتابعته المستمرة للبعثة، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل دافعاً إضافياً للاعبين لمواصلة تحقيق الإنجازات. كما بارك لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها باكورة الميداليات، معرباً عن ثقته في قدرة أبطال المنتخب على مواصلة النتائج الإيجابية.

وقال الهاملي إن الإنجازات المحققة في منافسات ألعاب القوى والدراجات تمثل بداية واعدة، مؤكداً أن هذه الميداليات «قطرة في طريق الإنجاز الكبير» الذي تتطلع إليه البعثة، وأن جميع اللاعبين عازمون على مواصلة تقديم الصورة المشرفة لرياضة الإمارات والحضور الدائم على منصات التتويج.

وأضاف أن المنافسة في الدورة تتسم بقوة كبيرة في ظل تقارب مستويات المنتخبات الآسيوية، معرباً عن تطلعه إلى أن يواصل لاعبو الإمارات ترسيخ مكانة الدولة والرياضة البارالمبية الإماراتية على الساحة القارية.

وتفصيلا فيما يخص النتائج، حققت مريم الزيودي فضية دفع الجلة للسيدات لفئة F40، فيما أحرز محمد عثمان برونزية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة لفئة T34 بزمن 15.13 ثانية، بينما نال أحمد الحوسني برونزية دفع الجلة لفئة F33 محققاً أفضل رقم شخصي، وتأهل سالم الشحي إلى نهائي سباق 100 متر لفئة T54.

وفي منافسات الدراجات، أضاف عبدالله البلوشي برونزية سباق المطاردة الفردية لمسافة 4000 متر لفئة C4، فيما نافس أحمد البدواوي على البرونزية ضمن الفئة نفسها، وخاضت سلامة الخاطري تصفيات سباق المطاردة الفردية للسيدات.

وفي بقية المنافسات، واصلت رئيسة الفلاسي مشاركتها في تصفيات البوتشيا لفئة BC4، فيما خسرت سهام الرشيدي أمام الصينية شو تينغ في الريشة الطائرة، وحلت موزة الزيودي خامسة في نهائي رفعات القوة لوزن 55 كجم، وجاء سيف الزعابي سابعاً في وزن 72 كجم.

وفي الرماية، شارك ياسر الدرعي وفاطمة الكعبي في تصفيات المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار لفئة SH1، كما خاض حمد المنصوري وسيف النعيمي تصفيات البندقية الهوائية من الوضع الراقد لفئة SH1، فيما تأهل سعيد البلوشي إلى نهائي البندقية الهوائية من الوضع الراقد لفئة SH2 بعد حلوله خامساً في التصفيات، وأنهى النهائي في المركز السابع برصيد 147.3 نقطة.

وتتواصل مشاركة بعثة الإمارات غداً (الأربعاء) في ثلاث رياضات، حيث تخوض أنصاف النعيمي نهائي دفع الجلة لفئة F34 في ألعاب القوى، فيما تشهد رفعات القوة مشاركة منصور القصاب، وهيفاء النقبي، وعائشة المطيوعي، ومحمد خميس خلف، وفهد محمد في النهائيات، بينما ينافس في الدراجات حسين المازم في سباق ضد الساعة لفئة H1-5، إلى جانب عبدالله البلوشي وأحمد البدواوي في فئة C1-5 للرجال، وسلامة الخاطري في فئة C1-5 للسيدات.