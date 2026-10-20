الشيخة شما بنت محمد بن خالد في قمة فوربس لقادة الاستدامة 2026: رئيس الدولة القائد الحقيقي الذي يُدرك برؤيته النافذة قيمة المستقبل.

أبوظبي في 20 أكتوبر / وام/ وجهت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية من خلال مشاركتها في اليوم الختامي لمؤتمر فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة كلمة للحضور قالت فيها : في دولة الإمارات علمنا المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه، أن ما يُبنى لا يُقاس بعمر بانيه ، فالأفلاج التي شقها الأولون في الصخر وروت الأرض وأنبتت الغذاء، أكل منها الأحفاد أكثر مما أكل منها من شقوها تِلك مُفردات المعادلة الاقتصادية الأولى في هذه الصحراء قبل أن نخترع معادلات الحداثة المعقدة.

وأضافت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان أن قبل النفط والحداثة عرف أجدادنا عملا قاسيا وهو الغوص من أجل صيد اللؤلؤ وكان الغواص ينزل إلى القاع بِنفسٍ واحد مربوطا بحبل وعلى ظهر السفينة يقف رجل يسمى السِيب مهمته أن يُمسك طرف الحبل والذي يُمسك بطرفه الآخر الغواص أثناء غوصه هو لا يرى الغواص ولا يعلم ماذا يجري له في القاع، ولكن يعلم شيئا واحداً حين يشعر بجذبة الغواص للحبل عليه أن يسحب وبسرعة لأن هناك حياة إنسان آخر بين يديه موضحة أن لم يكن السِيب يملك اللؤلؤ لكن كان يملك شيئا واحدا فقط هو أمانة ألا يُفلت الحبل الأجيال القادمة الآن في أعماق المستقبل تحبس أنفاسها ونحن على ظهر الحاضر نُمسك بالحبل .

و قالت إن الحبل اليوم أطول وأعقد من الحبل الذي عرفه أجدادُنا، فنحن جيل سيورث أبناءه أرضاً وماء وغابات وبحار، وفي ذات الوقت سَيورثهم عقولاً ليست بشرية ، فالذكاء الاصطناعي الذي نبنيه اليوم، يَتعلم من بياناتنا وسَيحمل قِيمنا إلى عقود لن نَشهدها، فان عَلمناها أن العائد الفوري أهم من الأثر البعيد فنكون قد زرعنا منطق الاستنزاف في العقل الذي سيدير الأرض في الزمن القادم .

وأكدت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله ، القائد الحقيقي الذي يُدرك برؤيته النافذة قيمة المستقبل ويَشعر بِجَذَبة الحبل من الأجيال القادمة فلا يتوقف على الحاضر فقط ، ليبقى وعيه خطا مُتصلا ما بين الماضي والحاضر والمستقبل .

وقالت .. اعتدنا أن نقف بعض الوقت صمتا على من رحلوا واليوم أطلب منكم أن نغير المعادلة ونقف لبعض الوقت في صمت من أجل من لم يأتوا بعد من أجل طفل سيولد في أبو ظبي عام 2071 سَيشرَبُ من مائها ويتنفس هواءها ويرث نتائج قراراتنا .

ودعت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان الحضور إلى المشاركة بالوقوف 20 ثانية في صمت للتفكير في هذا الطفل ، لافتة إلى أن في هذه اللحظات من الصمت كان ذاك الطفل حاضرا بيننا في هذه القاعة وسيبقى في عقولنا في كل جلسة وعلى كل طاولة وفي كل قرار وتوصية ستنتج من المؤتمر ، فلنتذكر أنه يحبس أنفاسه في الأعماق وأن الحبل بأيدينا فلنكون بقدر الأمانة .