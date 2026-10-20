وزارة الدفاع تُوقع اتفاقية رعاية مع "مبادلة بايو" لدعم الكونجرس العالمي للطب العسكري – أبوظبي 2026

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ وقّعت وزارة الدفاع اتفاقية رعاية مع "مبادلة بايو"، الشركة المتخصّصة في قطاع الصناعات الدوائية، بهدف دعم تنظيم الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري - أبوظبي 2026، وذلك في إطار الاستعدادات لإقامة الكونجرس في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر المقبل.

جرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات "قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026"، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلين عن وزارة الدفاع، إلى جانب الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لشركة "مبادلة بايو"، وحمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، وخالد الكاف، المدير العام للخدمات اللوجستية والدوائية في "مبادلة بايو".

وتأتي اتفاقية الرعاية في إطار جهود وزارة الدفاع المستمرة لتعزيز منظومة الشركاء الداعمين للكونجرس، وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة في قطاعات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والتقنيات الطبية، بما يسهم في دعم مستهدفات الكونجرس وتعزيز التعاون في مجالات الطب العسكري والمدني.

ويُعد الكونجرس العالمي للطب العسكري، الذي تنظمه وزارة الدفاع بالتعاون مع مجموعة "أدنيك" وتحت إشراف اللجنة الدولية للطب العسكري، منصة علمية دولية رائدة تجمع نخبة القيادات الطبية والعسكرية والخبراء والباحثين والممارسين من أكثر من 120 دولة، بهدف تبادل المعرفة واستعراض أحدث المستجدات العلمية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الرعاية الصحية والعمليات الطبية، وذلك تحت شعار "جاهزون للاستجابة. راسخون في الصمود".

وفي إطار اتفاقية الرعاية، ستُسهم "مبادلة بايو" في دعم الكونجرس عبر خبراتها وقدراتها في مجالات التصنيع الدوائي والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد الطبية، بما يعزّز أهداف الكونجرس في تطوير الجاهزية الطبية، ودعم الابتكار في الصناعات الدوائية، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات الرعاية الصحية.

وتُعد "مبادلة بايو" شركة وطنية متخصصة في مجال الصناعات الدوائية، تعمل على تطوير منظومة متكاملة للتصنيع والتوزيع الدوائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي ومرونة سلاسل الإمداد، بما يدعم منظومة الأمن الدوائي الوطني ويسهم في توفير المنتجات الصحية الأساسية، إلى جانب تطوير الشراكات الاستراتيجية والابتكار في قطاع الرعاية الصحية.

ويُتوقع أن يستقطب الكونجرس في نسخته السادسة والأربعين بأبوظبي أكثر من 2,000 مشارك، وما يزيد على 300 متحدث، مع تمثيل أكثر من 40 تخصّصاً في مجالات الطب والصحة، بما يعكس مكانته منصة دولية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات الطب العسكري.

وتعكس هذه الرعاية تكامل جهود المؤسسات الوطنية والشركاء الاستراتيجيين لدعم نجاح الكونجرس العالمي للطب العسكري – أبوظبي 2026، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً لاستضافة الفعاليات الدولية المتخصصة.