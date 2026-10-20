شراكة استراتيجية بين "أدكان فارما" و"إم إس فارما" لتوطين تصنيع 24 منتجاً دوائياً في الإمارات

أبوظبي في 20 أكتوبر/وام/ وقعت شركة "أدكان فارما" للصناعات الدوائية شراكة استراتيجية مع شركة "إم إس فارما" خلال مشاركتها في قمة أبوظبي لمستقبل الصحة 2026، لتوطين تصنيع 24 منتجاً دوائياً في الإمارات، تشمل أدوية الحقن والأدوية الحيوية المماثلة والأدوية الصلبة، بما يدعم تطوير القدرات التصنيعية المحلية وتعزيز منظومة فحص الجودة وسلامة الأدوية.

تغطي المحفظة الدوائية المشمولة بالشراكة مجالات علاجية متعددة، تشمل الأورام والمناعة وطب العيون وأمراض الجهاز التنفسي والحالات الأيضية والعضلية الهيكلية، إضافة إلى الأدوية المضادة للعدوى وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية وأمراض الجهاز البولي التناسلي، مع التركيز على الأدوية الحيوية المماثلة التي تكتسب أهمية متزايدة في علاج الأمراض المعقدة والمزمنة.

وقال الدكتور فوكيون سينيس، الرئيس التنفيذي لشركة "أدكان فارما"، إن الشراكة تمثل خطوة نحو تعزيز التصنيع الدوائي المحلي، موضحاً أن الشركة ستصبح، في إطار التعاون، أول مختبر في الدولة قادر على تنفيذ جميع إجراءات فحص الجودة المطلوبة للأجسام المضادة أحادية النسيلة، بما يسهم في بناء القدرات التقنية وتطوير المعرفة والخبرات اللازمة لفحص الأدوية الحيوية المماثلة محلياً.

وأضاف أن الجمع بين البنية التحتية المتقدمة لفحص الأدوية وخبرة "إم إس فارما" في مجال الأدوية الحيوية يدعم تأسيس منظومة محلية مستدامة للأدوية البيولوجية، ويعزز مرونة القطاع الصحي في الإمارات ومكانة الدولة في مجال التصنيع الدوائي المتقدم على المستوى الإقليمي.

من جانبه، قال أسامة صلاح، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة "أدكان فارما"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المنتجات المشمولة بالاتفاقية تتضمن أدوية الحقن التي تتولى الشركة الإماراتية تعبئتها وتغليفها، إلى جانب الأدوية الحيوية المماثلة التي تستهدف خلايا وبروتينات محددة داخل الجسم، وتُستخدم في علاج الأورام السرطانية والأمراض المناعية، فضلاً عن الأدوية الصلبة، مثل الأقراص والكبسولات.

وأوضح أن التعاون يشمل إجراء فحوص الجودة وتحليل الأدوية الحيوية المماثلة والإفراج عن تشغيلاتها، بما يضمن سلامتها قبل وصولها إلى المرضى، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن إنشاء أول مختبر في دولة الإمارات لفحص هذا النوع من الأدوية، بما يعزز القدرات المحلية في هذا المجال ويدعم توطين تصنيع المنتجات الدوائية المتقدمة.

ونوه إلى أن الاتفاقية تدعم رؤية أبوظبي للصناعات الدوائية من خلال تعزيز التصنيع المحلي والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات مبادرة "اصنع في الإمارات" واستراتيجية "300 مليار"، ويسهم في تطوير القدرات الوطنية في التصنيع الدوائي وفحص المنتجات.

وأكد أن مشاركة الشركة في قمة أبوظبي لمستقبل الصحة تتيح تبادل الخبرات وبحث سبل تعزيز الابتكار ومرونة الأنظمة الصحية، إلى جانب إبراز دور الشركاء والمصنعين المحليين في تطوير المنتجات الوطنية وتوسيع نطاق التصنيع داخل الدولة، بما يدعم مرونة سلاسل التوريد الإقليمية.

وقال غاندي يعقوب، نائب الرئيس للشؤون التجارية في "إم إس فارما"، إن توسيع نطاق الوصول إلى العلاجات المتقدمة وعالية الجودة يمثل محوراً أساسياً في رسالة الشركة الرامية إلى تحسين جودة حياة المجتمعات في المنطقة.

وأضاف أن محفظة الشركة المتنامية من الأدوية الحيوية المماثلة وخبرتها في مجال الأدوية البيولوجية تسهمان في تلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة وتوسيع خيارات العلاج المتاحة، مشيراً إلى أن التعاون مع "أدكان فارما" يجمع هذه الإمكانات مع البنية التحتية التصنيعية للشركة وقدراتها المحلية، بهدف توطين إنتاج الأدوية وتقريب العلاجات من المرضى ودعم استدامة الأنظمة الصحية في المنطقة.