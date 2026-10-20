هيئة تنمية المجتمع بدبي تشارك بمعرض "إكسبو أصحاب الهمم"

دبي في 20 أكتوبر /وام/ تستعرض هيئة تنمية المجتمع في دبي خلال مشاركتها في معرض "إكسبو أصحاب الهمم" الذي يحتضنه مركز دبي التجاري العالمي حتى غد منظومة خدماتها ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المتخصصة وتوسيع فرص مشاركتهم الفاعلة في المجتمع انسجاماً مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" الرامية إلى بناء مجتمع أكثر تلاحماً وازدهاراً وتعزيز مكانة دبي مدينة دامجة تتيح الفرص للجميع.

وزار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، منصة الهيئة.

واستعرضت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي مشروع إنشاء قاعدة بيانات موحدة وشاملة لأصحاب الهمم في إمارة دبي والذي يهدف إلى تعزيز تكامل البيانات بين الجهات المعنية ورفع دقتها وموثوقيتها بما يدعم التخطيط الإستراتيجي وصنع القرار ويسهم في تطوير سياسات وخدمات أكثر استجابة لاحتياجات أصحاب الهمم.

يركز المشروع على تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات والحد من ازدواجية التسجيل وتوفير بيانات محدثة ومتكاملة تسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتطوير خدمات استباقية ويتيح أيضا تحديد احتياجات أصحاب الهمم وفقاً لنوع الإعاقة ودرجتها بما يساعد الجهات المعنية على ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد والخدمات بصورة عادلة وتوفير الدعم الملائم لكل فئة بما يعزز تكافؤ الفرص ويرتقي بجودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، أن تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم ينطلق من فهم احتياجاتهم واحتياجات أسرهم وتوفير الدعم المتخصص والفرص التي تعزز استقلاليتهم وقدراتهم وتتيح لهم المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.

وقالت معاليها: "نحرص على أن تعكس خدماتنا احتياجات أصحاب الهمم وأسرهم من خلال منظومة تجمع بين الحماية والمناصرة والتمكين وتوفر خدمات متخصصة وفرصاً تسهم في تنمية القدرات وتعزيز الاستقلالية وجودة الحياة، وتمثل مشاركتنا في المعرض فرصة للتعريف بهذه الخدمات والتواصل المباشر مع أصحاب الهمم وأسرهم وتوسيع مجالات التعاون مع الجهات المعنية لتطوير حلول أكثر تكاملاً واستجابة لاحتياجاتهم".

وأضافت أن دبي تواصل ترسيخ نهجها في بناء مجتمع يتيح للجميع فرص المشاركة والإسهام، وأن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 التي تضع الإنسان وجودة حياته في صميم التنمية، لافتة إلى أن تكامل الجهود وتبادل الخبرات يسهم في تطوير الخدمات وتعزيز فرص الدمج بما يدعم مكانة دبي وريادتها في العمل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن منصة الهيئة للخدمات والاستشارات المتخصصة تستعرض أمام أصحاب الهمم وأسرهم خدمات تسهم في تعزيز متابعة نمو الأطفال وتطورهم والكشف المبكر والتوجيه إلى الخدمات المناسبة، إلى جانب خدمات التدخل المبكر والتأهيل والرعاية والدعم النفسي والاجتماعي والتعريف بخدمة بطاقة سند السياحية وآلية التسجيل فيها.

من جانبها أكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن مشاركة الهيئة تجمع بين التعريف بالخدمات المتخصصة وتعزيز الوعي بحقوق أصحاب الهمم وإبراز قدراتهم ومواهبهم بما يسهم في توسيع فرص مشاركتهم وأسرهم في الحياة المجتمعية.

وقالت إن الهيئة تحرص على تسهيل وصول أصحاب الهمم وأسرهم إلى المعلومات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم وتوفير تجربة تفاعلية تتيح لهم التعرف على البرامج المتاحة والاستفادة منها فيما تولي أهمية كبيرة لإبراز مواهبهم وإنجازاتهم انطلاقاً من قدراتهم وإمكاناتهم ودورهم الفاعل في إثراء المجتمع.

وأضافت أن الهيئة تعمل على تعزيز ثقافة التواصل الدامج من خلال التوعية بلغة الإشارة الإماراتية وتوسيع الشراكات مع المراكز والجهات والفرق التطوعية بما يتيح تطوير مبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية ويعزز مشاركة أصحاب الهمم في المجالات المختلفة.

وتستضيف الهيئة على مدى ثلاثة أيام، منصة "POD Got Talent" بمشاركة 17 موهبة من أصحاب الهمم يقدمون عروضاً حية في العزف على البيانو والرسم الفني والتقني وتركيب مجسمات الليغو بما يبرز إبداعاتهم وقدراتهم ويسهم في تنمية مواهبهم وتوسيع فرص مشاركتهم في المبادرات والفعاليات المجتمعية.

وتنظم هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي "لقاءات الفرص المهنية" ضمن مبادرة "مكن" التي تستهدف تأهيل 165 مواطناً من بينهم 15 من أصحاب الهمم وتشمل مقابلات وظيفية فورية للتعرف على مؤهلات الباحثين عن عمل وتوجيههم نحو الفرص المناسبة لدى الجهات الحكومية بما ينسجم مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" في تمكين الأفراد وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وتنظم الهيئة، ضمن الفعاليات المصاحبة أيضا ، ورشة "تطوع مع الهمم" بمشاركة مراكز أصحاب الهمم والجهات والفرق التطوعية بهدف تعزيز التعاون وتطوير مبادرات تطوعية تستجيب لاحتياجات أبناء هذه الفئة وتوسع فرص مشاركتهم المجتمعية.