اتفاقية بين "كهرباء وبلدية دبي" لإدارة وتشغيل شلالات حتا المستدامة

دبي في 20 أكتوبر / وام / وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي اتفاقية بشأن مشروع "شلالات حتا المستدامة"، بما يعزز التكامل بينهما في إدارة وتشغيل وتطوير مرافقه ويدعم استدامة أصوله وتعظيم الاستفادة منها لخدمة أهالي وزوار حتا.

وقع الاتفاقية كلٌ من معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي وذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2026)، الذي تنظمه الهيئة حتى 22 أكتوبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "نسترشد برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في حتا، وترسيخ مكانتها وجهةً سياحيةً واستثماريةً متميزةً، مع الحفاظ على طبيعتها وخصوصيتها وتراثها.. وتجسد هذه الاتفاقية تكامل الأدوار بين الهيئة والبلدية بما يضمن استدامة مشروع "شلالات حتا المستدامة" وتعزيز القيمة التي يقدمها للمجتمع والزوار.. وحرصنا منذ إطلاق المشروع على أن يتجاوز دوره كونه وجهةً سياحيةً، ليكون مشروعاً يسهم في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، ويوفر فرصاً مستدامةً لأهالي حتا، ويضيف إلى المقومات النوعية التي تتميز بها المنطقة".

تنظم الاتفاقية انتقال مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير المباني والمرافق والأصول القائمة ضمن ساحة "شلالات حتا المستدامة" إلى بلدية دبي، لإدارة عمليات تأجير المرافق والمحلات وتحديد المسؤوليات والمستثمرين المعنيين بإدارتها، إلى جانب متابعة الأعيان المؤجرة والمستأجرين وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها، لما فيه الصالح العام.