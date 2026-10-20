مشاركون: "ويتيكس 2026" يعزز الشراكات وحلول الطاقة والمياه المستدامة في الإمارات

دبي في 20 أكتوبر /وام/ شهد معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2026" مشاركة واسعة من الجهات والشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة، إلى جانب جهات خيرية وزوار من داخل دولة الإمارات وخارجها.

واستعرض المشاركون تجاربهم وأهدافهم من المشاركة، وأهمية المعرض في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون وبناء الشراكات في المجالات المختلفة.

وأكد المشاركون أهمية "ويتيكس 2026" بوصفه منصةً لتبادل الخبرات واستعراض الحلول والتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات والجهات المعنية، بما يدعم تطوير قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة، ويسهم في بناء شراكات تخدم التنمية وتواكب تطلعات المستقبل.

وقال ليث بني هاني، مدير المبيعات – شركات نقل وتوزيع الكهرباء في "الفنار – الإمارات"، إن "ويتيكس 2026" يُعد منصة إستراتيجية رائدة تجمع أبرز الجهات الحكومية والخاصة والخبراء في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة مشيرا إلى أن ما يميز دورة هذا العام التركيز المتزايد على التحول الرقمي، ورفع كفاءة الطاقة، وتطوير شبكات كهرباء أكثر ذكاءً واستدامة.

وأضاف أن المشاركة الواسعة في المعرض تعكس مستوى التطور الذي يشهده قطاع الطاقة في دولة الإمارات، ودور دبي الريادي في تسريع تبني التقنيات المتقدمة، مؤكدا أن مشاركة "الفنار" بوصفها راعيا مميزا للمعرض، تعكس التزامها بدعم رؤية الإمارات للطاقة المستدامة وتعزيز الابتكار في البنية التحتية الكهربائية.

وأوضح أن هدف الشركة من مشاركتها في "ويتيكس 2026" تعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع هيئات الكهرباء والمياه وشركات المقاولات والطاقة، واستكشاف فرص أعمال جديدة تدعم خطط النمو في دولة الإمارات والمنطقة، إلى جانب استعراض أحدث حلولها في مجال توزيع الطاقة، بما يشمل تقنيات لوحات الربط الحلقي الخالية من غاز SF6، والحلول المتقدمة التي تسهم في رفع موثوقية الشبكات وكفاءتها.

وأشار بني هاني، إلى أن من بين أبرز التحديات في قطاع الاستدامة تحقيق التوازن بين النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء، ورفع كفاءة الشبكات، وتقليل الأثر البيئي، مع الحفاظ على أعلى مستويات الموثوقية والسلامة، لافتا إلى أن الشركة تسعى إلى تطوير حلول كهربائية متقدمة تدعم تحديث البنية التحتية وتعزز كفاءة توزيع الطاقة، منها تقنيات وحدات الربط الحلقي الخالية من غاز SF6، التي تمثل توجهاً مهماً نحو تقليل الاعتماد على الغازات ذات التأثير المناخي المرتفع، فضلا عن دعم التحول الرقمي وتطوير حلول تتماشى مع متطلبات شركات الكهرباء، وتسهم في بناء شبكات أكثر استدامة وجاهزية لمتطلبات المستقبل.

وأكد أن دولة الإمارات تعد بيئة إستراتيجية متميزة لتطوير حلول الطاقة المتقدمة وتطبيقها على أرض الواقع واصفا دبي بأنها تُعد مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والاستدامة، في حين يوفر معرض "ويتيكس"، منصة استثنائية تجمع صناع القرار والجهات التنظيمية وشركات الكهرباء والمستثمرين والخبراء من الأسواق المختلفة.

وقالت بشاير أحمد الحمادي، مديرة مكتب التشريفات والفعاليات في جمعية دبي الخيرية، إن مشاركة الجمعية للمرة الأولى في معرض "ويتيكس 2026"، تمثل فرصة لتعزيز التعاون وبناء شراكات إستراتيجية تجمع بين العمل الخيري وقطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.

وأضافت أن الجمعية تسعى من خلال مشاركتها إلى تطوير مشاريعها الإنسانية داخل دولة الإمارات وخارجها، وابتكار مبادرات مستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق أثر إنساني وتنموي طويل الأمد، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة.

بدوره قال سالم بن زهران الراشدي، صاحب شركة "قطرات الديم" من سلطنة عُمان، إن الشركة متخصصة في مجال المياه ومياه الصرف الصحي من ناحيتي المعالجة والإمداد، مشيراً إلى أهمية المعرض في نقل وتبادل الخبرات مع الشركات العالمية.