مجموعة الرستماني تستعرض حلول الاستدامة وتكشف هوية "فيرّاباك" في ويتيكس 2026

دبي في 20 أكتوبر/وام/ تشارك مجموعة عبد الواحد الرستماني في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2026"، بجناح تستعرض من خلاله مجموعة من الحلول العملية في مجالات التنقل الكهربائي، وأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة، والإنتاج الغذائي بكفاءة في استخدام الموارد، وحلول التغليف الأكثر مراعاةً للاعتبارات البيئية.

ويتيح جناح المجموعة للزوار فرصة التعرف عن قرب على حلول شركاتها المختلفة حيث تستعرض "زيكر" أحدث حلول التنقل الكهربائي التي تجمع بين التقنيات المتقدمة والفخامة والأداء المتميز، إلى جانب خدمات دعم المالكين، فيما تسلط "سمارت" الضوء على تطور السيارات الكهربائية ودورها في تلبية الاحتياجات المتنامية للأداء والعملية وأنماط الحياة العصرية.

وفي مجال كفاءة الطاقة، تعرض شركة "فراتر" حلول إضاءة موفرة للطاقة تسهم في خفض استهلاكها في المباني التجارية ومشروعات البنية التحتية وغيرها من البيئات، إلى جانب حلول الإضاءة الذكية التي تدعم الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد، في حين تستعرض "مزارع أرميلا"، دور الزراعة في البيئات الخاضعة للتحكم في دعم الإنتاج الغذائي المستمر والمنظم على مدار العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع استهلاك كميات أقل بكثير من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية، بما يعزز جهود الدولة في دعم الأمن الغذائي وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.

وشهد جناح المجموعة أيضاً الكشف عن الهوية الجديدة لشركة "فيرّاباك" (سينيو للتغليف سابقاً)، المتخصصة في حلول التغليف والتابعة للمجموعة والتي استعرضت قدراتها في مجالات سلامة الأغذية والتصنيع المحلي وتخصيص المنتجات وسرعة التوريد، ودورها في تلبية احتياجات قطاعات الأغذية والضيافة والمستهلكين من خلال حلول تغليف موثوقة تدعم كفاءة العمليات والاستخدام المسؤول للموارد.

وقال حازم موسى، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرّاباك"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": "تسعدنا المشاركة في معرض "ويتيكس 2026" إلى جانب شركات المجموعة وعلاماتها التجارية المتنوعة، لاستعراض حلول عملية ومستدامة تلبي احتياجات السوق، وكشفنا اليوم عن الهوية الجديدة لـ"فيرّاباك"، في محطة مهمة تعكس التزامنا بدفع عجلة الابتكار في مجال التغليف الغذائي، مع التركيز على كفاءة استخدام الموارد والاقتصاد الدائري والتصنيع الأكثر مسؤولية".

وأضاف أن المشاركة في المعرض تعكس طموح المجموعة لتحويل الاستدامة إلى قيمة ملموسة للشركات والمجتمعات ودولة الإمارات عموماً.

يأتي حضور المجموعة في "ويتيكس 2026" امتداداً لنهجها في دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ضمن توجهاتها نحو النمو المسؤول والمستدام، بما يعزز خلق قيمة تتجاوز الأداء المالي، وهو توجه ينسجم مع الطموحات الوطنية لدولة الإمارات في مجال الاستدامة، بما في ذلك إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، فضلاً عن ارتباطه بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.