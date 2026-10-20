ديوا العالمية تبرم 4 مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية خلال ويتيكس 2026

دبي في 20 أكتوبر / وام / وقعت "ديوا العالمية" أربع مذكرات تفاهم مع مؤسسات عالمية رائدة، خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2026"، وذلك بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس إدارة "ديوا العالمية".

وتعقيباً على توقيع هذه الاتفاقيات التي من شأنها الإسهام في توسيع محفظة مشاريع النمو العالمية لـ"ديوا العالمية" قال معالي سعيد محمد الطاير: "نحرص في "ديوا العالمية" على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية الرائدة التي تمتلك خبرات واسعة في تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية، واستكشاف فرص تعاون مستقبلية في مجموعة من القطاعات الحيوية ونسعى من خلال مذكرات التفاهم إلى تبادل المعارف والخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز مرونة وكفاءة البنية التحتية للكهرباء والمياه، وتوسيع حضورنا في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية، بما يدعم نمونا المستدام ويعزز تنوع محفظتنا الاستثمارية ويحقق قيمة طويلة الأمد".

وقع مذكرات التفاهم المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، ونائب رئيس مجلس إدارة "ديوا العالمية".

وتستكشف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع لوك كوشلان، الرئيس التنفيذي لشركة "إي دي إف في الشرق الأوسط"، فرص التعاون المشترك لـ"ديوا العالمية" في مجالي الطاقة والطاقة المتجددة مع "إي دي إف باور سولوشنز" (EDF Power Solutions) الفرنسية، وتحدد الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية، وتدرس إمكانية المشاركة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات وتخزين الطاقة بالضخ المائي.

وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شين زونغي، نائب رئيس مجموعة الطاقة الدولية الصينية (China Energy International Group) إلى الاستفادة من إمكانات الشركة الرائدة في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء للعمل شريكاً في تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، والاستفادة من قدراتها العالمية في تنفيذ المشاريع لدعم نمو محفظة أعمال "ديوا العالمية"، علاوة على التعاون في خدمات تطوير المشاريع والهندسة والتوريد والإنشاء.

وترمي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع بارني كولز، العضو المنتدب، والرئيس المشارك لقطاع الطاقة النظيفة في شركة "كابيتال ديناميكس" (Capital Dynamics) البريطانية إلى إقامة شراكة استراتيجية للاستثمار المشترك في أصول الطاقة النظيفة العاملة في أوروبا، وإنشاء أداة استثمارية للاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية للطاقة النظيفة.

وتستكشف مذكرة التفاهم الموقعة التي تم توقيعها مع شيجو فارغيز، رئيس "تاتا للخدمات الاستشارية" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إمكانات الشركة للعمل شريكاً استشارياً فنياً لـ"ديوا العالمية" في مجالات استراتيجية التكنولوجيا، والتكامل بين تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية، وحلول إدارة أداء الأصول.