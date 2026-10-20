ماي دبي تكشف في "ويتيكس 2026" عن منتجات جديدة وحلول تغليف مستدامة

دبي في 20 أكتوبر /وام/ تستعرض "ماي دبي"، إحدى الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، خلال مشاركتها في الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2026" أحدث ابتكاراتها في مجال الاستدامة، إلى جانب مجموعة جديدة ومتنوعة من منتجاتها.

وتسلط الشركة الضوء على منشأتها لتعبئة مياه الشرب، العاملة بالطاقة الشمسية بنسبة 100%، والتي تُعد الأكبر من نوعها في المنطقة، فضلاً عن حلول تغليف مستدامة من الجيل الجديد، وعبوات مزودة بأغطية تبقى متصلة بها بعد فتحها، في تصميم يهدف إلى الحد من انتشار المخلفات البلاستيكية في البيئة وتسهيل جمع العبوات وأغطيتها معاً لإعادة تدويرها، ومجموعة جديدة من المشروبات المعلبة الخالية من السعرات الحرارية والسكر، ومنتجات القهوة والشاي، من بينها المياه الفوّارة ومياه التونيك ومشروبات منكهة أخرى، إلى جانب القهوة المعلبة، وحبوب وكبسولات القهوة، والشاي، إلى جانب عبوات "برايم" الزجاجية للمياه الفوّارة باللون الأزرق، المخصصة لقطاع الضيافة وتجارب الطعام الراقية.

وتستعرض "ماي دبي" توجهاتها في دمج الاستدامة في مراحل عملياتها المختلفة، بالتوازي مع توسيع محفظة منتجاتها والتحول إلى شركة متعددة الفئات في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG).

تجسد منشأة "ماي دبي" لتعبئة مياه الشرب، توجه الشركة نحو توظيف الطاقة النظيفة في عمليات التصنيع واسعة النطاق، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد ويواكب جهود دولة الإمارات ودبي لتعزيز الاستدامة وتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على الطاقة النظيفة.

وقال أبراهام كاه، الرئيس التنفيذي لشركة "ماي دبي"، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المعرض يعد منصة مثالية لاستعراض كيفية ترجمة التزام الشركة بتحقيق الاستدامة إلى ممارسات عملية، لافتا إلى أن منشأتها التي تعمل بالطاقة الشمسية بنسبة 100%، تجسد إمكانية الجمع بين التصنيع وفق أعلى المعايير العالمية والاعتماد على الطاقة النظيفة.

وأضاف: "تتجلى الاستدامة في أدق تفاصيل عملياتنا، بدءاً من الأغطية المتصلة بالعبوات التي تبقى مثبتة بها بعد فتحها، وصولاً إلى أحدث حلول التغليف المستدامة التي نقدمها، ونخطو في الوقت نفسه، نحو مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة الشركة، إذ لم تعد مكانة "ماي دبي" تقتصر على سوق المياه المعبأة، بل تتجه نحو تعزيز حضورها شركةً متعددة الفئات في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول".

وقال : "تتيح منتجاتنا الجديدة، التي تشمل المشروبات المعلبة الخالية من السعرات الحرارية والسكر، والمياه الفوّارة ومياه التونيك، والقهوة المعلبة، وحبوب وكبسولات القهوة، والشاي، إلى جانب عبوات "برايم" الزجاجية للمياه الفوّارة باللون الأزرق، توسيع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وقطاع الضيافة، مع الحفاظ على مستويات الجودة والموثوقية التي اعتادوا عليها من "ماي دبي"، سواء في الاستخدامات اليومية أو المناسبات الخاصة".