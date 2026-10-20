"جونسون آند جونسون" تستعرض ابتكارات الجراحة الذكية بـ "قمة مستقبل الصحة 2026"

أبوظبي في 20 أكتوبر/وام/ استعرضت شركة "جونسون آند جونسون"، خلال مشاركتها في قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026، ابتكاراتها في مجال الجراحة الرقمية والذكية، بما في ذلك المنصة الروبوتية "MONARCH™" والمنظومة الرقمية "Polyphonic™"، إلى جانب تعاونها مع دائرة الصحة – أبوظبي لتطوير البنية التحتية اللازمة للجراحة المدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة عزمها التعاون مع "Hub71"، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عبر منظومتها المتخصصة في علوم الحياة، بهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال العاملين على تطوير حلول للتحديات الجراحية المعقدة، من خلال إتاحة الخبرات والإرشاد المتخصص والبنية التحتية التكنولوجية، وتوفير فرص في مختلف مجالات قطاع الرعاية الصحية.

وفي إطار تعاونها مع دائرة الصحة – أبوظبي، يعمل قطاع التكنولوجيا الطبية لدى الشركة على اعتماد منظومة "Polyphonic™" معياراً موحداً في غرف العمليات، وتطوير البنية التحتية عبر المنظومات الصحية في الإمارة، بما يدعم التطبيق الموثوق للتقنيات الرقمية، ويوسع استخدامات البيانات والذكاء الاصطناعي في الجراحة، ويسهم في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الجراحي.

ويهدف التعاون إلى دعم توجه دائرة الصحة – أبوظبي نحو بناء منظومة صحية أكثر ترابطاً وتكاملاً، من خلال توظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة، ودمج البيانات والخبرات السريرية لدعم اتخاذ القرارات الطبية، وتطوير تقديم خدمات الرعاية الصحية وتحسين النتائج الصحية للمرضى.

وقال شان جيغاثيسواران، رئيس "Polyphonic" في قطاع التكنولوجيا الطبية لدى "جونسون آند جونسون"، إن البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتصلة تتيح فرصاً لتحسين نتائج المرضى، من خلال تحويل البيانات إلى رؤى تدعم اتخاذ القرارات السريرية وتبسيط سير العمل، مشيراً إلى توجه أبوظبي نحو تطوير مستقبل الرعاية الصحية، وأكد أن مشاركة الشركة في القمة، إلى جانب شركائها والأطباء، تركز على بحث آفاق الابتكار الجراحي وتطبيقاته.

وتتضمن مشاركة الشركة جلسة حوارية على المنصة الرئيسية، تجمع ممثلين عن الشركة ودائرة الصحة – أبوظبي، لمناقشة سبل التعاون بين الحكومات والمنظومات الصحية والقطاع الصناعي لدعم الابتكار، وتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية، وتسريع التحول في مجال الجراحة.

ومن المنتظر أن يدير الدكتور بيتر شولام، الرئيس التنفيذي للشؤون العلمية في قطاع التكنولوجيا الطبية لدى الشركة، جلسة نقاشية تجمع خبراء من قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا لبحث الفرص والمسؤوليات المرتبطة ببناء منظومة مفتوحة للذكاء الجراحي، بما يشمل الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات والتعاون البحثي وتوسيع نطاق الابتكار.

وتعرض الشركة خلال القمة تقريراً بعنوان "مستقبل الجراحة الرقمية: صعود الابتكارات الجراحية الذكية"، يتناول تصورات قادة قطاع الرعاية الصحية والممارسين الصحيين والمبتكرين بشأن دور البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتصلة في تطوير الرعاية الجراحية.



