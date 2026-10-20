الشارقة لإدارة الأصول تنظم "أسبوع الإستراتيجية 2026"

الشارقة في 20 أكتوبر / وام / نظّمت شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة فعاليات "أسبوع الاستراتيجية 2026" بهدف تعزيز ثقافة التفكير الاستراتيجي لدى الكوادر العاملة وربط الأهداف المؤسسية بالممارسات اليومية من خلال برنامج تفاعلي يجمع بين الأنشطة المعرفية والتجارب العملية.

يأتي تنظيم الأسبوع في إطار حرص الشركة على ترسيخ الاستراتيجية بوصفها نهج عمل متكاملاً يوجّه الممارسات اليومية ويعزز ارتباط الموظفين بالأهداف المؤسسية إلى جانب تنمية مهارات التفكير المستقبلي والتخطيط واتخاذ القرارات المدروسة بما يدعم تكامل الجهود بين مختلف الإدارات والوظائف لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للشركة.

وقال عبدالعزيز النظري المدير التنفيذي بالإنابة - الاستراتيجية والتميز المؤسسي في الشارقة لإدارة الأصول : " حرصنا من خلال تنظيم أسبوع الاستراتيجية على ترسيخ ثقافة مؤسسية تجعل التفكير الاستراتيجي جزءاً من الممارسة اليومية وتمنح الموظفين مساحة لتطوير أفكارهم واستكشاف أساليب مبتكرة للتعامل مع التحديات واستشراف المستقبل وهو ما يتطلب وضع الخطط ومرونة في التفكير ووعياً بالمتغيرات واستعداداً مستمراً للتطوير والابتكار ومن هذا المنطلق نحرص على توفير تجارب تفاعلية تسهم في تنمية هذه القدرات وتعزيز جاهزية فرق العمل للتعامل مع المتغيرات بكفاءة وتحويل الفرص إلى قيمة مضافة تدعم استدامة الأداء المؤسسي وتواكب تطلعات الشركة المستقبلية.

وتضمّن البرنامج مجموعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية شملت لعبة استراتيجية تهدف إلى تحويل الأهداف الشخصية إلى مسارات عملية وفعالية للأسئلة التفاعلية يقدمها روبوت ذكي بأسلوب مبتكر للتفاعل مع المفاهيم الاستراتيجية بطريقة تجمع بين المعرفة والمشاركة .

وشهد الأسبوع أيضا تنظيم مسابقات للشطرنج بالتعاون مع نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في تجربة تجسّد أهمية التركيز والتخطيط وتحليل الخيارات واتخاذ القرارات المدروسة.

وشهد الأسبوع عرض فيديو توعوي سلّط الضوء على أهمية التكامل بين مختلف الإدارات والوظائف وأكد أن لكل موظف دوراً أساسياً في تحقيق نتائج الشركة وأن مواءمة الجهود وتكاملها يسهمان في تحويل الأهداف المشتركة إلى نتائج ملموسة بما يعزز روح العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة.