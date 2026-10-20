جلسة حوارية برأس الخيمة حول دور إنجازات الإمارات في ترسيخ الانتماء الوطني

رأس الخيمة في 20 أكتوبر /وام/ نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، جلسة حوارية بعنوان "الإمارات في القوائم العالمية.. كيف تعزز الإنجازات الوطنية قيم الانتماء؟"، استضافت سعادة أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، وأدارتها المهندسة مريم الشامسي، رئيسة قسم مشاريع نمذجة الطاقة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وذلك في إطار برامج الجمعية الهادفة إلى تعزيز الوعي بالمنجزات الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء والمسؤولية المجتمعية.

ناقشت الجلسة المكانة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات على الساحة الدولية، وما رسخته من إنجازات في القطاعات التنموية والبيئية والمؤسسية، وانعكاساتها على تعزيز الهوية الوطنية ومشاعر الفخر والاعتزاز لدى أفراد المجتمع، إلى جانب أهمية تحويل هذا الاعتزاز إلى مشاركة فاعلة في المحافظة على المكتسبات الوطنية واستدامتها.

وسلطت الجلسة الضوء على تطور الحضور الإماراتي في المحافل الدولية، وانتقاله من المشاركة إلى الإسهام في طرح المبادرات وصناعة الحلول للتحديات المشتركة، وما يرتبط بذلك من ثقة وتقدير دوليين، يعكسان مكانة الدولة ومصداقية مؤسساتها وقدرتها على تقديم نماذج تنموية تستند إلى الابتكار والشراكات والاستدامة.

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام الجمعية أن الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات في المؤشرات والقوائم العالمية تمثل انعكاساً لرؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية، ورسخت بدورها ثقافة التميز واستشراف المستقبل.