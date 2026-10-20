أحمد بن حمدان آل نهيان: تطوير المنتخبات الوطنية يعزز استدامة إنجازات الشراع والتجديف الحديث

أبوظبي في 20 أكتوبر /وام/ أكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، تواصل برامج تطوير المنتخبات الوطنية، وتبني الخطط الإستراتيجية الهادفة إلى المحافظة على مسيرة الإنجازات التي حققها اللاعبون واللاعبات في البطولات العربية والقارية والدولية.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن تتويج منتخب الإمارات للشراع الحديث بالمركز الأول في الترتيب العام للبطولة العربية للملاحة الشراعية لفئة "الأوبتيمست" 2026، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي بمشاركة 51 لاعباً يمثلون 13 دولة، يشكل إضافة جديدة إلى سجل إنجازات الرياضة الإماراتية، إلى جانب المستويات المتقدمة التي حققتها المنتخبات الوطنية في البطولات الأخرى، والمراكز المتقدمة في البطولات الشاطئية التي أقيمت في إيطاليا واليابان والصين.

وأوضح أن التعاون مع الأندية يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة اللعبة، لما له من دور فاعل في الارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات وصقل مهاراتهم التنافسية، مشيراً إلى أن برنامج البطولات الذي ينظمه الاتحاد يسهم في رفع كفاءة المنتخبات الوطنية، لا سيما مع تزايد أعداد الممارسين لرياضتي الشراع والتجديف الحديث، وبروز مواهب واعدة تؤسس لمستقبل يعزز مسيرة الإنجازات الرياضية للدولة.

ووصف الشيخ أحمد بن حمدان، انتخاب محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي ممثلاً لمنطقة غرب آسيا، بأنه يعكس الثقة التي تحظى بها الكفاءات الإماراتية لدى الاتحادات والمؤسسات الدولية ومراكز صنع القرار، ويؤكد قدرتها على الإسهام في تطوير الرياضة وتنفيذ البرامج النوعية الداعمة للمستهدفات الإستراتيجية.

وثمّن الجهود التي بذلها أعضاء مجلس إدارة الاتحاد واللجان العاملة والأجهزة الفنية واللاعبون خلال الفترة الماضية، مشيداً بالتطور الذي تشهده رياضتا الشراع والتجديف الحديث، والحرص على استدامة الإنجازات في البطولات المختلفة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات وقدرتها على المنافسة وإحراز الألقاب على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.