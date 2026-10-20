وفد بلدية عجمان يطلع على أفضل ممارسات إدارة المواهب والموارد البشرية في هولندا

أمستردام في 20 أكتوبر/وام/ اطلع وفد من دائرة البلدية والتخطيط –عجمان خلال زيارته لمملكة هولندا على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجالات إدارة المواهب والموارد البشرية، واستقطاب الكفاءات وتطويرها واستبقائها وتعرف على أحدث أدوات الابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مجال تمكين المورد البشرية.

يأتي ذلك في إطار حرص الدائرة على الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز كفاءة كوادرها، ومواكبة التوجهات الحكومية ومستهدفات خطتها الاستراتيجية، وانسجامًا مع التوجه المتمثل في تحقيق الريادة الحكومية من خلال المرونة والابتكار والكفاءة والتركيز على النتائج ليتواءم ذلك مع الهدف الاستراتيجي لتعزيز وتمكين الموارد البشرية.

وأكد محمد المهري، مدير إدارة الموارد البشرية في الدائرة أن الزيارة تمثل خطوة مهمة في تعزيز توجهات الدائرة نحو تطوير منظومة الموارد البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيرًا إلى أن الاطلاع على التجارب الهولندية أتاح فرصة للتعرف على نماذج متقدمة في إدارة المواهب.

وأوضح أن الوفد حرص على زيارة مملكة هولندا لما تتمتع به من تجربة متقدمة في مجال تنافسية المواهب، وقدرات متميزة في استقطاب الكفاءات وتنميتها، وتوفير بيئات عمل محفزة على الابتكار والإبداع، بما يسهم في الاستفادة من خبراتها وأفضل ممارساتها في تطوير منظومة الموارد البشرية وتعزيز الأداء المؤسسي.

ضم وفد الدائرة محمد المطروشي، مدير قسم تخطيط الموارد البشرية، وأحمد المدني، مدير قسم الرواتب والتأمينات، وشمل برنامجه زيارة مركز LAB42 في أمستردام والذي اطّلع فيه على منظومة الابتكار والبحث والتطوير، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأنظمة والحوكمة، ودورها في دعم التطوير المؤسسي ورفع كفاءة العمليات.

وزار الوفد أيضا بلدية Hendrik-Ido-Ambach، وتعرّف على تجاربها في الإدارة البلدية، وممارسات تطوير المواهب واستبقائها، وآليات تعزيز كفاءة الموارد البشرية.

وتناول البرنامج عددًا من المحاور المرتبطة بتطوير رأس المال البشري، وتكنولوجيا الأعمال، ومشاريع الابتكار والتحول الرقمي، والشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات، ويعزز فرص الاستفادة من التجارب الدولية وتكييفها بما يتناسب مع احتياجات العمل الحكومي في إمارة عجمان.