جامعة الشارقة تنظم المؤتمر الدولي لجمعية الحاسبات الأمريكية 26 أكتوبر

الشارقة في 20 أكتوبر /وام/ تنظم جامعة الشارقة يوم 26 أكتوبر الجاري، المؤتمر الدولي الثالث والعشرين لجمعية الحاسبات الأمريكية ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات حول أنظمة وتطبيقات الحاسوب (AICCSA 2026) بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية

يناقش المؤتمر أحدث التطورات العلمية والتقنية والبحوث والابتكارات في تطوير أنظمة الحاسوب وتطبيقاتها ويتضمن برنامجاً علمياً يمتد على مدار أربعة أيام، يتضمن 83 بحثاً علمياً منها 62 بحثاً رئيسياً و21 بحثاً قصيراً إلى جانب جلسات فنية متخصصة ومحاضرات رئيسية يقدمها خبراء وأكاديميون وسبع ورش عمل افتراضية.

ويشهد المؤتمر مسابقة تنافسية يتم عبرها اختيار مشاريع بحثية ومشاريع تخرج طلبة كلية الحوسبة والمعلوماتية والتي تتناول مجموعة من المحاور العلمية والتقنية المتقدمة أبرزها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته والأمن السيبراني وحماية الخصوصية والتعلم الآلي والحوسبة السحابية والموزعة وتقنيات البلوك تشين والتوائم الرقمية والأنظمة المستقلة وتحليل البيانات والحوسبة المستدامة إلى جانب توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والمدن الذكية بما يتيح تبادل الخبرات والمعرفة ومناقشة التحديات التقنية الراهنة وتعزيز فرص التعاون البحثي بين المتخصصين.