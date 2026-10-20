مجلس القيادة العُليا بشرطة الشَّارقة يستعرض مشاريع تطوير التّحوّل الرّقميّ

الشارقة في 20 أكتوبر /وام/ بحثت القيادة العامّة لِشرطة الشّارقة خلال اجتماع مجلس القيادة العُليا حُزمة من المشاريع الرّقميّة الجديدة.

وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة الفريق عبد الله مبارك بن عامر، القائد العامّ لشرطة الشّارقة، دراساتٍ تحليليّةٍ مرتبطةٍ بظواهرَ مروريّةٍ ومجتمعيّةٍ بما يدعم تطوير الأداء المؤسّسيّ ويرفع كفاءة الخدمات الشُّرطيّة ويُعزِّز الأمن المجتمعيّ والسّلامة المروريّة.

واستعرض البرامج والمشروعات الرّقميّة وأثرها في تطوير بيئة العمل وتبسيط الإجراءات وتعزيز التّكامل بين الأنظمة والخدمات ورفع كفاءة العمليّات التشغيليّة والإداريّة، في إطار توجُّهات القيادة العامّة لشرطة الشارقة نحو تسريع التحوُّل الرّقميّ وتوظيف التقنيات الحديثة لِلارتقاء بمنظومة العمل الشرطي وجودة الخدمات المقدَّمة لِلمجتمع.

وأكّد سعادة الفريق عبد الله مبارك بن عامر، أن تطوير العمل الأمنيّ والخدميّ يستند إلى توظيف الحُلول الرّقميّة والاستفادة من مخرجات الدّراسات المُتخصّصة في دعم اتِّخاذ القرار وتوجيه الإجراءات مُشددًا على أهمّيّة مواصلة التّطوير المؤسّسيّ بما يرفع من كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمات ويُعزِّز الأمن والأمان في إمارة الشّارقة.