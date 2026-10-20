"سيمنس" تعرض حلولاً رقمية لتعزيز استدامة البنية التحتية خلال "ويتيكس 2026"

دبي في 20 أكتوبر / وام / تستعرض شركة سيمنس خلال مشاركتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تستضيفه دبي حاليا، دور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية في تطوير بنية تحتية أكثر مرونة واستدامة في قطاعات الطاقة والمياه والمباني، بما يدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق أهدافها في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومواكبة الطلب المتزايد على الموارد الحيوية.

وتعرض الشركة حلولاً رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية والأمن السيبراني، إلى جانب منصة «سيمنس إكسيليريتور» (Siemens Xcelerator)، التي تطرح تطبيقات تدعم إدارة شبكات الكهرباء، وتسريع التحول إلى الكهرباء، وتطوير البنية التحتية للمياه والمباني، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز موثوقية الأنظمة واستدامتها.

وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الشرق الأوسط، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن دولة الإمارات وضعت رؤية واضحة لمستقبل أكثر استدامة ومرونة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الطموحات يتطلب بنية تحتية قادرة على مواكبة الطلب المتزايد ودمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يسهمان في رفع كفاءة البنية التحتية القائمة وتحسين أدائها التشغيلي، بالتوازي مع تطوير منظومات قادرة على تلبية احتياجات الدولة المستقبلية، مؤكداً أن معرض «ويتيكس» يمثل منصة مهمة لاستعراض التطبيقات العملية لهذه التقنيات ودورها في معالجة تحديات البنية التحتية على أرض الواقع.

وتسلط سيمنس الضوء خلال مشاركتها على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في إدارة الأحمال ودمج مصادر الطاقة المتجددة، بالاستفادة من البيانات التشغيلية التي توفرها منظومات البنية التحتية، في ظل تزايد تعقيدات شبكات الكهرباء والحاجة إلى تعزيز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات.

ومن أبرز الحلول التي تعرضها الشركة مجموعة البرمجيات «Gridscale X»، المصممة لمساعدة هيئات ومؤسسات المرافق العامة على زيادة سعة الشبكات، ودمج موارد الطاقة الموزعة، وتعزيز المرونة مع تطور شبكات الكهرباء علاوة على مجموعة «Electrification X»، التي تضم حلول إنترنت الأشياء للتحول إلى الكهرباء والأتمتة وتهدف إلى تعزيز استمرارية التشغيل والاستقرار والموثوقية والأمن السيبراني والربحية عبر شبكات توزيع الكهرباء ذات الجهدين المتوسط والمنخفض، والمحطات الفرعية، ومواقع الطاقة المتجددة والمنشآت الصناعية.

ويمتد توظيف التقنيات الرقمية إلى قطاع المياه، حيث تستخدم تطبيقات «SIWA» من سيمنس الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات التشغيلية وقراءات أجهزة الاستشعار، بما يدعم اكتشاف التسربات الصغيرة بالاستناد إلى بيانات عدادات التدفق، والاستفادة من قياسات مناسيب المياه وبيانات هطول الأمطار للتنبؤ بالانسدادات أو الفيضانات المحتملة، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية ويدعم موثوقية البنية التحتية.

وفي قطاع المباني، تعتمد منصة «Building X» على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المباني ودعم اتخاذ القرارات التشغيلية في الوقت الفعلي، بما يشمل تحسين إعدادات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، بهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز أداء المباني.

وتعكس هذه الحلول تحولاً متنامياً في إدارة البنية التحتية، من أنظمة تعتمد بصورة رئيسية على المراقبة والتحكم إلى منظومات أكثر قدرة على توظيف البيانات والأتمتة والذكاء الاصطناعي للاستجابة للظروف المتغيرة.