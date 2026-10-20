الكشف عن برنامج الدورة الـ9 من «منصة الشارقة للأفلام»

الشارقة في 20 أكتوبر/وام/ كشفت مؤسسة الشارقة للفنون عن برنامج الدورة التاسعة من منصة الشارقة للأفلام التي تقام في الفترة بين 30 أكتوبر الجاري و8 نوفمبر المقبل ويتضمن مجموعة من الأفلام التي تُعرض في سينما سراب المدينة في ساحة المريجة وفوكس سينما في سيتي سنتر الزاهية.

ويشارك في هذه الدورة صنّاع أفلام صاعدون ومحترفون من فلسطين ولبنان وكازاخستان والمكسيك والهند وهايتي وغيرها من البلدان ويُفتَتَحُ البرنامج مع فيلم «رسائل» (2025) لجوزيف خلوف جامعاً فيه 17 فيلماً قصيراً عن تاريخ لبنان إلى جانب 26 فيلماً من بينها «إلى الغرب، في زاباتا» (2025) لديفيد بيم و«بانك أكثر من البانك نفسه» (2025) لعظيم راجولاوالا مقدماً تصويراً خاصاً لعوالم فنان «بانك» باكستاني تمزج موسيقاه بين الشخصي والسياسي.

ومن أبرز أفلام هذه الدورة «صغار في عالم عملاق» (2025) لفيلبرت إيمي مبابازي و «وجهاً لوجه» (2025) لكابيل تانوار ويُختتم المهرجان بفيلم لاريسا صنصور الجديد «غرقٌ لم يكتمل» (2026) ويُقدم البرنامج أيضاً العرض الأول لفيلمين قصيرين أُنجزا حديثاً بدعم من منحة إنتاج الأفلام القصيرة في منصة الشارقة للأفلام.

وتتنافس الأفلام المعروضة في المسابقة على جوائز المنصة في أربع فئات هي الوثائقي الطويل والوثائقي القصير والروائي الطويل والروائي القصير وستختار الأفلام الفائزة بالجوائز الوثائقية لجنة تحكيم تضم محمود قعبور وهو،صانع أفلام ومتخصص في السرد المتحفي، وربيع الخوري، مستشار برنامج الاختيار الرسمي في مهرجان برلين السينمائي، ورشا عامر، مؤسِّسة «شي فيلمز».

أما الأفلام الفائزة بالجوائز الروائية فتختارها لجنة تحكيم تضم هانيا ناشف، أستاذة في الجامعة الأميركية بالشارقة، ومايكه ميا هونه، المديرة الفنية لمهرجان هامبورغ للأفلام القصيرة، وروجر غارسيا، مدير مهرجانات سينمائية ومنتج وكاتب.

وتحتفي المنصة هذا العام ضمن برنامج «مخرج تحت دائرة الضوء» بالمخرج الموريتاني عبدالرحمن سيساكو وتجربته السينمائية الشعرية المتمحورة حول موضوعات المنفى والذاكرة في أرجاء إفريقيا،.

وتعرض مجموعة مختارة من أفلامه من بينها «تمبكتو» (2014) و«باماكو» (2006) و«شاي أسود» (2024) فيما يُقدم سيساكو جلسة متخصصة يتناول فيها تجربته في صناعة الأفلام الممتدة لأكثر من ثلاثين عاماً.

ولعامه الثاني على التوالي يواصل برنامج «اللقطة الأولى» دعم طلبة وخريجي أقسام السينما والفنون في جامعات الإمارات من خلال عرض مجموعة من الأفلام التي اختيرت بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة وجامعة نيويورك أبوظبي وجامعة الفنون في الشارقة وجامعة زايد .

ويشمل البرنامج بالتعاون مع مهرجان هامبورغ للأفلام القصيرة ورشة لتقديم المشاريع السينمائية وجلسات نقاسية وأنشطة تتيح للطلبة من صنّاع الأفلام التواصل مع زملائهم وتبادل الخبرات.