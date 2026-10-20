"الإمارات للرياضة للجميع" و "كليات التقنية العليا" ينظمان 10 بطولات رياضية

دبي في 20 أكتوبر/وام/ وقّع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع وكليات التقنية العليا مذكرة تعاون لتنظيم 10 بطولات رياضية، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية، وتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية بين الطلبة وأفراد المجتمع.

تشمل البطولات رياضات كرة القدم المصغرة، والتزلج المدولب، والنت بول، والجمباز، والتسلق، والرياضات الجبلية، واليوغا، والفوسبول، والتبّة، والبنشاك سيلات.

جرى توقيع المذكرة بمقر اللجنة الأولمبية الإماراتية اليوم، بحضور سعادة سعيد علي العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وعبدالله حسن الحمادي، رئيس اللجنة الرياضية بكليات التقنية العليا.

وأكد سعيد علي العاجل أن المذكرة خطوة مهمة لتعزيز التعاون وتطوير المبادرات والأنشطة الهادفة إلى تشجيع الطلبة وأفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، بما ينسجم مع توجهات الدولة في ترسيخ ثقافة النشاط البدني.

وعبر عن تطلع الطرفين إلى توسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، من خلال تبني البرامج والخطط المشتركة، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكة المؤسسية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ونشر الرياضة كأسلوب حياة.