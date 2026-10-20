حاكم الشارقة: إبراز نصب المصحف الشريف بميدان الثقافة كون القرآن الكريم دستور المسلمين

الشارقة في 20 أكتوبر/وام/ قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إن ميدان الثقافة في مدينة الشارقة يبرز نصب المصحف الشريف لأن القرآن الكريم دستور المسلمين، لافتاً إلى أن الميدان يطلق عليه ميدان "الثقافة" و"القرآن" و"الكتاب"، وجميعها مسميات صحيحة، وذلك لأن المصحف كتاب الله العزيز.

وأعلن سموه في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر"عن مشروع نفق لعبور المشاة من مسجد الإمام أحمد بن حنبل إلى ميدان الثقافة بعدما لوحظ أن كثيراً من الناس يعبرون هذا الميدان من ناحية مسجد الإمام أحمد بن حنبل، ويعرضون أنفسهم للخطر؛ ويلحقون الضرر بالزهور والزراعة الموجودة في الميدان بالسير فوقها، وعملنا على معالجة هذا الأمر من خلال إنشاء نفق تحت الأرض لعبور المشاة، يبدأ من ناحية المسجد ويوصل العابرين إلى ممشى إسمنتي يمتد إلى قرب النصب "المصحف".. مشيرا إلى بدء العمل في الموقع لإنجاز المشروع الذي سيُمكن الناس من العبور والتصوير بهدوء وأمان دون إرباك حركة المرور أو الإضرار بالزراعة الموجودة في المكان.

وكشف سموه عن أحدث الإصدارات الثقافية ممثلا في الجزء الثاني من "الموسوعة العربية الشاملة"، والذي سيتوفر في الدورة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنطلق في 4 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة؛ ليكتمل بذلك إنجاز 130 مجلداً من الموسوعة المكونة من 500 مجلد.

وأضاف سموه : " نطرح الموسوعة على مدار 4 سنوات وأنجزنا العام الماضي 46 مجلداً في العلوم والآداب والفنون والأعلام؛ والمقصود بالأعلام "الأشخاص" وبإضافة ما سننجزه هذا العام لما أنجزناه في العام الماضي سيصبح لدينا 130 مجلداً، وفي السنة القادمة بإذن الله سننجز الربع الثالث، وفي السنة الرابعة سننجز الجزء الرابع لتكتمل بذلك الموسوعة العربية الشاملة المكونة من 500 مجلد، والتي تتضمن كل علوم الدنيا وتطرحها بأسلوب واضح وجميل وعمل على إنجازها 1000 باحث في العلوم الدينية واللغة العربية وغيرها الكثير.

ونوه سموه إلى أنه نظراً لأن الموسوعة تتضمن أيضاً الآداب والفنون بجميع أنواعها مثل فن المسرح والرواية والتصوير والرسم، انضم إلى فريق العمل هذا العام 300 باحث جديد، ليصبح إجمالي الباحثين العاملين ضمن فريق عمل الموسوعة العربية الشاملة 1300 باحث؛ يعملون بشكل متواصل دون توقف وبإذن الله سننجز هذه الموسوعة الكبيرة العام المقبل".