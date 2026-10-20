خيرية دبي تشارك لأول مرة في «ويتيكس 2026» تعزيزا للمشاريع المستدامة

دبي في 20 أكتوبر/ وام/ تشارك جمعية دبي الخيرية للمرة الأولى في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي بمركز دبي التجاري العالمي، لتكون ذلك المؤسسة الخيرية الوحيدة المشاركة في خطوة تهدف إلى

تعزيز التعاون بين قطاع العمل الخيري والقطاعات الحيوية، والاستفادة من الحلول المستدامة في تطوير المشاريع والمبادرات الإنسانية.

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن مشاركة الجمعية تأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز حضورها في المعارض والفعاليات المتخصصة التي تستضيفها دولة الإمارات، ومد جسور التعاون بين قطاع العمل الخيري والقطاعات الحيوية، لا سيما قطاعي الطاقة والمياه.

وأكد سعي الجمعية إلى استكشاف فرص توظيف الحلول والممارسات المستدامة في مشاريعها ومبادراتها الخيرية والإنسانية، وبحث سبل التعاون وبناء الشراكات مع الجهات والمؤسسات المشاركة، بما يسهم في دعم أهدافها وتوسيع نطاق أثرها الإنساني والمجتمعي.

وأوضح أن المشاركة تتيح للجمعية التواصل المباشر مع الخبراء وصناع القرار للتعريف بمبادراتها ومشاريعها، وبحث فرص الشراكات المستقبلية التي تمكنها من توظيف أحدث حلول الطاقة والمياه والتقنيات المستدامة في مشاريعها التنموية والإنسانية، بما يسهم في الارتقاء بمخرجات

العمل الخيري على المستويين المحلي والدولي.

وتواصل "جمعية دبي الخيرية" التي تمتد مسيرتها في العمل الخيري والإنساني إلى 46 عاماً، تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف مواجهة التحديات الإنسانية والتنموية مستندة إلى رؤية ترتكز على ريادة العمل الخيري والإنساني محلياً وإقليمياً وعالمياً، وقيم المسؤولية

الاجتماعية والأمانة والحوكمة.

وتشمل مشاريع الجمعية قطاعات التعليم والصحة والمياه والغذاء والتمكين الاقتصادي والطفولة والمرأة والبيئة والرعاية الاجتماعية، وتتوزع بين بناء القرى السكنية والمساجد والمدارس ومراكز تحفيظ القرآن الكريم ومساكن الأسر المتعففة ودور الأيتام والمستشفيات، إلى جانب مشاريع

تنموية وإنسانية استفاد منها عشرات الملايين في دولة الإمارات و38 دولة حول العالم.

وتركز الجمعية في مبادراتها داخل الدولة على تمكين الأسر الإماراتية المنتجة اقتصادياً واجتماعياً، وتوفير الرعاية للأيتام، إلى جانب تنفيذ مبادرات صحية لدعم المرضى، ولا سيما المصابين بالسرطان وأمراض القلب والأمراض المزمنة، بما يعزز قيم التضامن والتكافل المجتمعي.

وفي إطار مواكبة التحول الرقمي، طورت الجمعية أنظمتها وبرامجها الداخلية، وأطلقت مجموعة من الخدمات الرقمية، تشمل التبرع بالعملات الرقمية المشفرة، ومنصة للتبرع باستخدام تقنية الميتافيرس، وتطبيق «دبي الخيرية» الذكي، إلى جانب الحصالات الذكية التي تتوفر في المؤسسات

الحكومية والمراكز التجارية ومحلات التجزئة ومحطات الوقود وغيرها من الأماكن العامة في دبي.

وحققت الجمعية خلال عام 2025 والنصف الأول من عام 2026 إنجازات في عدد من القطاعات الإنسانية والتنموية، شملت تنفيذ 1,513 مسجداً حول العالم، إضافة إلى ستة مساجد داخل الدولة بين المنفذ وقيد التنفيذ، وتشييد 18 مجمعاً وقرية سكنية للأسر المتعففة، وتنفيذ 4,894 مشروعاً

للوقف الخيري.

وفي مجال المياه والطاقة المستدامة، حفرت الجمعية 7,138 بئراً لتوفير المياه النظيفة للمناطق الجافة، ودعمت الاستدامة البيئية من خلال عشرة مشاريع للطاقة النظيفة.

وفي قطاع التعليم، أنشأت الجمعية 37 مدرسة و98 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم، فيما شملت إنجازاتها الصحية تشييد 23 مستوصفاً طبياً متكاملاً، وعلاج 850 حالة مرضية داخل الدولة، وتنفيذ 4,417 مشروعاً للرعاية الطبية والعلاجية.

وتواصل "جمعية دبي الخيرية" توسيع نطاق أعمالها وتحسين جودة خدماتها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية محلياً وعالمياً، بما يدعم جهودها في تمكين الفئات المستحقة وتعزيز استدامة العمل الخيري والإنساني.