الفجيرة الخيرية تقدم مساعدات علاجية بقيمة 6.7 مليون درهم لـ742 حالة مرضية

الفجيرة 21 أكتوبر/وام/ كشفت جمعية الفجيرة الخيرية عن حجم إنفاقها اللوجستي والإنساني الموجه لدعم القطاع الصحي ومساندة المرضى في الإمارة منذ مطلع العام الجاري، محققة قفزة نوعية في تخفيف الأعباء المالية والصحية عن الفئات المستحقة والأسر المتعففة.

وقال سعادة يوسف المرشودي، مدير عام الجمعية إن إجمالي المبالغ التي رصدتها وأنفقتها الجمعية في مجالات الدعم والعلاج منذ بداية عام 2026 بلغت نحو 6.78 مليون درهم إماراتي، شملت تمويل المساعدات العلاجية المباشرة، ودعم مرضى السرطان، وتغطية تكاليف غسيل الكلى للحالات الحرجة.

وأوضح المرشودي أن عدد الحالات المرضية التي استقبلت ووفرت لها الجمعية الرعاية الشاملة والمساعدات الطبية بلغ 742 حالة مرضية حتى الآن.

وأكد التزام الجمعية بمواصلة رسالتها الإنسانية والمجتمعية المستدامة والتركيز على النتائج، لا سيما للحالات التي تتطلب علاجاً مستمراً وتكاليف طبية مرتفعة، بما يضمن تحسين جودة الحياة للجميع وترسيخ التلاحم الاجتماعي في إمارة الفجيرة.