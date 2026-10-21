"كهرباء ومياه دبي" توقع 3 اتفاقيات مع شركاء عالميين خلال "ويتيكس 2026"

دبي في 21 أكتوبر / وام / وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاث اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة، وذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2026) وذلك بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة.

وقع الاتفاقيات المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي وتم إبرامها من خلال شركة "مورو"، التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمية للهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير : "نحرص على تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع المؤسسات العالمية الرائدة، والاستفادة من أحدث التقنيات والحلول وأفضل الممارسات العالمية لتعزيز كفاءة بنيتنا التحتية الحيوية ومرونتها وجاهزيتها للمستقبل، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي والأتمتة والذكاء الاصطناعي وإدارة الأصول والبيانات.. وتسهم الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة في تطوير قدراتنا على الإدارة الاستباقية للأصول والمخاطر، وتعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات الفنية، بما يدعم أمن العمليات وموثوقيتها واستمراريتها، ويعزز جاهزية الهيئة لمواكبة النمو المتسارع في دبي وتلبية احتياجاتها المستقبلية".

وتهدف الاتفاقية مع "هواوي" إلى توفير منتجات وحلول "هواوي" من الأجهزة والبرمجيات وخدمات الدعم والخدمات ذات القيمة المضافة، بما يدعم احتياجات الهيئة في مجالات البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والشبكات ومراكز البيانات والمحطات الرقمية والأمن السيبراني.

وتشمل أيضا دعم الأصول التقنية القائمة، بما في ذلك أجهزة التوجيه ومعدات الاتصالات والخوادم والمحولات والبرمجيات المرتبطة بها، إلى جانب خدمات الدعم الفني والصيانة، إضافة إلى التدريب وورش العمل ونقل المعرفة، والتعاون في اختبار التقنيات والحلول الناشئة.

وقال ديفيد داي، نائب الرئيس لمنطقة الخليج لقطاع حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة هواوي: "لطالما كانت هيئة كهرباء ومياه دبي شريكاً استراتيجياً مهماً لهواوي على مدى سنوات طويلة.. ونفخر بتعزيز تعاوننا ودعم الهيئة في تطوير بنية تحتية للطاقة أكثر ذكاء ومرونة واستدامة ومن خلال الاستفادة من خبرات هواوي العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحلولها الرقمية المبتكرة، نهدف إلى تعزيز مرونة وموثوقية البنية التحتية لنقل الكهرباء التابعة للهيئة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وضمان استمرارية الأعمال ونؤكد التزامنا المستمر بدعم التحول الرقمي لدى الهيئة، ومواصلة الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في دبي".

وتهدف الاتفاقية مع شركة "نوزومي نتوركس" (Nozomi Networks)، إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التكنولوجيا والحلول الرقمية المستدامة، ودعم المرونة التشغيلية للبنية التحتية الحيوية لأنظمة نقل الطاقة، وتطوير قدرات مراقبة الأصول وإدارة المخاطر السيبرانية، وتوفر إطاراً موحداً لإدارة تراخيص حلول الأمن السيبراني من خلال منصة (Nozomi Vantage)، بما يتيح إدارة التراخيص مركزياً وتبسيط عمليات التجديد.

وقال بشير موسى، نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في نوزومي نتووركس: "تمثل اتفاقية الترخيص المؤسسي هذه محطة مهمة في شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي بُنيت على مدى أكثر من ثماني سنوات من التعاون الوثيق.. وتؤسس الاتفاقية لإطار عمل طويل الأمد يُمكّن الهيئة من مواصلة تعزيز منظومة أمن تقنيات التشغيل لديها، مع الاستفادة من أحدث الابتكارات والقدرات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الرؤية الشاملة وإدارة المخاطر السيبرانية والمرونة التشغيلية.. ونفخر بتعميق شراكتنا الاستراتيجية مع الهيئة، ومواصلة دعم رؤيتها لبنية تحتية حيوية آمنة ومرنة وجاهزة للمستقبل".

وتغطي الاتفاقية مع شركة "سيسكي سوفت لابز" توفير حلول متخصصة لإدارة سجلات أنظمة التكنولوجيا التشغيلية (أو تي)، ومراقبة أداء الأصول، ومراقبة الشبكات، وإدارة المخاطر، إلى جانب منصة موحدة لإدارة ومراقبة تطبيقات وأصول التكنولوجيا التشغيلية وتتضمن خدمات الدعم والصيانة، والتحديثات الأمنية، والتدريب، وورش العمل، والاستشارات الفنية، ونقل المعرفة، بالإضافة إلى إتاحة الوصول المبكر إلى الميزات والتحديثات الجديدة، وتنفيذ تجارب عملية لإثبات القيمة.

وقال راجيندران تشيلاموثو راجندران تشيلاموثو، نائب الرئيس للمبيعات وتطوير الأعمال والاستراتيجية في "نوزومي نتوركس": "نحن فخورون بمواصلة تعاوننا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهي مؤسسة تحظى بتقدير واسع لالتزامها بالتميز التشغيلي والابتكار وتأمين البنية التحتية الحيوية.. وتؤكد هذه الشراكة تركيزنا المشترك على تعزيز وضوح أصول التكنولوجيا التشغيلية، وتحديد المخاطر والثغرات السيبرانية بشكل استباقي، ودعم مرونة البيئات التشغيلية الحيوية.. وفي "سيسكي أو تي"، نؤمن بأن الأمن السيبراني الفعال للتكنولوجيا التشغيلية يبدأ بامتلاك معلومات شاملة عن الأصول والوعي المستمر بالمخاطر.. ونؤكد التزامنا بتقديم حلول موثوقة ومصممة خصيصاً لمساعدة مشغلي البنية التحتية الحيوية على تعزيز الأمن، والحفاظ على استمرارية العمليات، والمضي قدماً بثقة في رحلتهم نحو التحول الرقمي".