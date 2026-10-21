سلطان النيادي: نعمل على بناء منظومة متكاملة لتمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل

أبوظبي في 21 أكتوبر / وام / أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أهمية تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالتعليم والشباب في دولة الإمارات، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة تدعم الشباب خلال مختلف المراحل الانتقالية في حياتهم، وتؤهلهم لمواكبة متطلبات المستقبل.

وقال معاليه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " على هامش مشاركته في النسخة الأولى من منتدى التعليم الإماراتي، إن المنتدى يمثل مبادرة مهمة من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تعكس أهمية التعليم وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية به في الدولة.

وأوضح أن مشاركته في الجلسة الحوارية الخاصة بسياسات الشباب ركزت على أهمية الربط بين المراحل الانتقالية للفئة العمرية من 15 إلى 35 عاماً، بما يضمن رحلة متكاملة للشباب تقوم على التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وأضاف معاليه أن الجلسة تناولت متطلبات التعليم والمهارات التي يحتاجها الشباب، وأهمية ترسيخ مفهوم التعلم المستمر، مشيداً بجهود القائمين على المنتدى ودوره في تعزيز الحوار حول مستقبل التعليم في الدولة