دائرة الصحة – أبوظبي وكليفلاند كلينك وأسترازينيكا تعزز البحوث السريرية في الإمارة

أبوظبي في 21 أكتوبر /وام/ أطلقت دائرة الصحة – أبوظبي وكليفلاند كلينك أبوظبي وأسترازينيكا، ضمن فعاليات قمة أبوظبي لصحة المستقبل 2026، تعاوناً جديداً يرسّخ مكانة أبوظبي وجهة رئيسية ضمن شبكة أسترازينيكا العالمية للتجارب السريرية، ومركزاً عالمياً لبحوث علوم الحياة، بالاستفادة من منظومتها الصحية الذكية وبنيتها التحتية البحثية المتقدمة وبيئتها التنظيمية الداعمة بحضور سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي.

ووقع مذكرة التفاهم في هذا الصدد كل من سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وجورج بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينك أبوظبي، والسير باسكال سوريو، الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا.

يتضمن التعاون بحث إجراء ما يصل إلى 30 تجربة سريرية في أبوظبي بحلول عام 2030 ضمن محفظة أسترازينيكا للمستحضرات الدوائية الحيوية، مع التركيز على أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي، التي تُعدّ من بين أبرز مسببات الوفيات في دولة الإمارات.

ومن المتوقع أن يسهم التعاون في استقطاب استثمارات تُقدّر بنحو 180 مليون درهم (50 مليون دولار أمريكي) في بحوث علوم الحياة في أبوظبي بحلول عام 2030.

يستند التعاون إلى الشراكة طويلة الأمد بين أبوظبي وأسترازينيكا في مجالات البحوث وعلوم الجينوم والصحة الرقمية، ويجمع بين دور دائرة الصحة – أبوظبي في تمكين البحوث السريرية وتطوير منظومة ذكية لعلوم الحياة في الإمارة، والخبرات السريرية والبحثية لكليفلاند كلينك أبوظبي، وإمكانات أسترازينيكا العالمية في البحث والتطوير.

وبالاستفادة من البنية التحتية البحثية لكليفلاند كلينك أبوظبي، يهدف التعاون إلى تعزيز القدرات البحثية المحلية وتطوير أدلة علمية تلبي الاحتياجات الصحية للمنطقة، حيث ستبدأ التجارب الست الأولى في كليفلاند كلينك أبوظبي بنهاية عام 2026.

ويهدف التعاون إلى استخراج أدلة علمية ذات صلة بالاحتياجات المحلية، بالاستفادة من بيانات أبوظبي الصحية والجينومية على مستوى السكان، للمساهمة في تعزيز تمثيل سكان المنطقة في البحوث الدوائية.

وستدعم الدراسات المقترحة تطوير قدرات الباحثين والمتخصصين في البحوث محلياً، مع إتاحة فرص للمرضى المستوفين للشروط للمشاركة في البحوث السريرية العالمية، وفقاً للموافقات على الدراسات ومعايير الالتحاق بها.

وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري: "أرست أبوظبي منظومة صحية ذكية تتم فيها ترجمة البيانات الشاملة للسكان والبنية التحتية البحثية والتميّز السريري إلى نتائج صحية أفضل.. واليوم، يأتي هذا التعاون ليدمج التجارب السريرية العالمية ضمن هذه المنظومة، بما يدعم طموحنا في توفير بيئة متقدمة للبحوث السريرية تحظى بمكانة عالمية مرموقة، وتعزز توفير الأدلة العلمية لضمان تطوير أدوية مبتكرة وواعدة تراعي الاحتياجات الفردية لدى المرضى حول العالم".

وبصفته أول موقع لإجراء التجارب السريرية ضمن البرنامج، يسهم كليفلاند كلينك أبوظبي بإمكانات معهد القلب والأوعية الدموية والصدرية، الذي اعتمدته دائرة الصحة – أبوظبي كمركز للتميّز في جراحة القلب للبالغين، إلى جانب قسم البحوث الذي يجري تجارب سريرية منذ عام 2016.

وفي عام 2025، أصبح مركز فاطمة بنت مبارك في كليفلاند كلينك أبوظبي أول مركز في دول مجلس التعاون الخليجي يشارك في تجربة علاجية عالمية لأسترازينيكا لعلاج سرطان الثدي.

من جهته، قال الدكتور جورج بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينك أبوظبي: "من خلال الجمع بين الخبرات السريرية لكليفلاند كلينك والبنية التحتية التي توفرها دائرة الصحة – أبوظبي وقدرات أسترازينيكا البحثية العالمية، يمكننا تسريع وتيرة البحوث السريرية، وتوسيع نطاق الوصول إلى العلاجات المبتكرة، وتطوير أدلة علمية تسهم في تحسين النتائج العلاجية للمرضى، وبالتالي العمل جنباً إلى جنب من أجل تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في البحوث السريرية، بما يعود بالنفع على المرضى حول العالم".

وقال ميخائيل كوسيبورود، نائب الرئيس الأول لبحوث وتطوير المستحضرات الدوائية الحيوية في المراحل المتأخرة لأمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي في أسترازينيكا: "تؤدي التجارب السريرية دوراً حيوياً في تطوير أدلة علمية عالية الجودة تسهم في تطوير الرعاية الصحية، وإتاحة الوصول المبكر للمرضى إلى علاجات جديدة واعدة، وضمان توليد بياناتنا من فئات سكانية متنوعة وممثّلة للمجتمعات وسيسهم هذا التعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي وكليفلاند كلينك أبوظبي في تمكين المزيد من الاستثمار في البنية التحتية للبحوث السريرية، وتوفير أدلة علمية تدعم الإجراءات السريرية، بما يسهم في رسم مستقبل رعاية المرضى المصابين بأمراض تُشكّل عدة تحديات للصحة العامة محلياً وعالمياً".

وتستند هذه المبادرة إلى التعاون الراسخ بين دائرة الصحة – أبوظبي والمنظومة الصحية في الإمارة وأسترازينيكا في مجالات البحوث السريرية والصحة الرقمية وعلوم الجينوم والبرامج المتخصصة بأمراض محددة ومن خلال مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM)، تجمع أبوظبي الجهات الحكومية ومقدّمي الرعاية الصحية والمؤسسات البحثية والقطاع الصناعي لتطوير منظومة متكاملة لعلوم الحياة تدعم الاكتشاف وتطوير الأدوية والتجارب السريرية.