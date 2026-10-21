خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات "قمة مستقبل الصحة في أبوظبي" 2026

أبوظبي، في 21 أكتوبر /وام/ شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، جانباً من فعاليات "قمة مستقبل الصحة في أبوظبي" 2026، التي تُنظِّمها دائرة الصحة – أبوظبي في مركز "أدنيك" أبوظبي حتى 22 أكتوبر الجاري، تحت شعار "نحو نظم صحية تستشعر المخاطر استباقياً".

وقام سموّه بجولة في أجنحة المعرض، الذي يُقام على هامش فعاليات القمة، اطَّلع خلالها على أبرز الحلول والتقنيات التي تستعرضها الجهات والمؤسسات المحلية والدولية المشاركة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في قطاع الرعاية الصحية، وعلم الجينوم، والطب الدقيق، والصحة الرقمية، والتشخيص المتقدم، وعلوم الحياة.

والتقى سموّه، خلال الزيارة، عدداً من الحضور والمشاركين في القمة، وتبادل معهم الأحاديث حول فرص تعزيز التعاون والشراكات في مجال تطوير حلول رعاية صحية مبتكرة، وأهمية تبادل المعرفة والخبرات للارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدَّمة لأفراد المجتمع محلياً وعالمياً.

وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية ترسيخ بيئة داعمة للابتكار في قطاع الرعاية الصحية، تستقطب الكفاءات والاستثمارات وتربط البحث العلمي بأولويات المجتمع، مشيراً سموّه إلى أهمية القمة في جمع صنّاع القرار والخبراء والمستثمرين حول رؤى مشتركة لمستقبل القطاع الصحي.

وتستعرض أكثر من 175 جهة مشاركة في المعرض المصاحب للقمة تقنيات وحلولاً تدعم التحول نحو نظم صحية ترتكز على الوقاية والتدخل المبكر، فيما يتناول برنامج القمة أربعة محاور رئيسية، تشمل الحياة الصحية المديدة والطب الدقيق، ومرونة واستدامة أنظمة الرعاية الصحية، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في علوم الحياة.

وتُشكِّل "قمة مستقبل الصحة في أبوظبي" منصة عالمية رائدة تجمع قادة القطاع الصحي وصُنَّاع القرار والباحثين والخبراء والمستثمرين، لتعزيز الشراكات بين المؤسسات الصحية والبحثية والتكنولوجية والاستثمارية، وتبادل المعرفة والخبرات، وتسريع انتقال الابتكارات من البحث إلى الاختبار والتطبيق، بما يدعم تطوير نظم صحية استباقية ومستدامة وعالية المرونة، ويعزز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الصحية المشتركة.