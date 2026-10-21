اتفاقية بين “مبادلة بايو” و”ماركيرل” لدعم الأمن الدوائي وتوطين علاجات حيوية في الإمارات

أبوظبي في 21 أكتوبر /وام/ أعلنت “مبادلة بايو”، الشركة الوطنية المتخصصة في التصنيع الدوائي والهادفة إلى تعزيز منظومة الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، توقيع شراكة استراتيجية مع مجموعة ماركيرل للصناعات الدوائية، بهدف توطين محفظة متكاملة من الأدوية في مجالات صحة المرأة والخصوبة وأمراض الجهاز التنفسي في الدولة.

جرى توقيع الاتفاقية خلال قمة مستقبل الصحة في أبوظبي، بحضور الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لـ”مبادلة بايو”، والدكتور جورج سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماركيرل.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل “مبادلة بايو” على توطين محفظة من الأدوية المخصصة لصحة المرأة والخصوبة، بما يلبي احتياجات المرأة في مختلف مراحل الصحة الإنجابية، بدءاً من علاجات الخصوبة والحمل وصولاً إلى الولادة، إلى جانب علاج الحالات المرضية النسائية الشائعة والاضطرابات الهرمونية.

وتشمل الشراكة توطين محفظة متكاملة من علاجات أمراض الجهاز التنفسي، المخصصة لعلاج مجموعة من الحالات الحادة والمزمنة، وتتضمن بخاخات الجرعات المقننة، وبخاخات المسحوق الجاف، ومحاليل الاستنشاق باستخدام أجهزة الرذاذ، وبخاخات الأنف، على أن يتم تصنيع وتوزيع هاتين المحفظتين الدوائيتين داخل دولة الإمارات، مع خطط لإضافة منتجات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لـ”مبادلة بايو”، إن توطين المنتجات الدوائية يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة صناعات دوائية أكثر مرونة في دولة الإمارات، مؤكداً أن صحة المرأة تُعد من المجالات العلاجية ذات الأولوية بالنسبة للشركة.

وأضاف أن الشراكة مع مجموعة ماركيرل، والتي تشمل أيضاً علاجات أمراض الجهاز التنفسي، تستهدف توطين محفظة متكاملة من العلاجات بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى علاجات مهمة في مختلف أنحاء الدولة.

من جانبه، قال الدكتور جورج سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماركيرل، إن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق تصنيع أدوية صحة المرأة والخصوبة وأمراض الجهاز التنفسي، وغيرها من الأدوية الأساسية، في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال الاستفادة من خبرات مجموعة ماركيرل في التصنيع الدوائي، والحضور الإقليمي لـ”مبادلة بايو”، بما يسهم في تعزيز توطين الصناعات الدوائية، ورفع قدرة منظومة الرعاية الصحية على مواجهة التحديات، وتسهيل وصول المرضى إلى علاجات عالية الجودة.

تأتي هذه الشراكة في إطار جهود “مبادلة بايو” الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الصناعات الدوائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى العلاجات ذات الأولوية، والإسهام في بناء منظومة متكاملة للصناعات الدوائية في دولة الإمارات.