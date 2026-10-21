الإمارات تستضيف 3 أحداث عالمية لرياضة المحركات خلال 31 يوماً

أبوظبي في 21 أكتوبر /وام/ تستضيف دولة الإمارات خلال الفترة من 5 نوفمبر إلى 6 ديسمبر المقبلين ثلاث فعاليات دولية كبرى في رياضة المحركات، تشمل رالي دبي الدولي “باها”، ورالي أبوظبي الصحراوي، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، لتشهد الدولة على مدار 31 يوماً إسدال الستار على ست بطولات عالمية وإقليمية وحسم ألقابها.

وتبدأ المنافسات برالي دبي الدولي “باها” خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر، والذي يستضيف الجولة الختامية لكأس العالم للباها للسيارات وكأس الشرق الأوسط للباها للسيارات، إلى جانب الجولة قبل الأخيرة من كأس العالم للباها للدراجات النارية، فيما تستضيف أبوظبي النسخة الخامسة والثلاثين من رالي أبوظبي الصحراوي خلال الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر، بوصفه الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات والدراجات النارية.

وتختتم الفعاليات باستضافة حلبة مرسى ياس سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر، الذي يمثل الجولة الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2026، إلى جانب ختام بطولة الفورمولا 2.

وأكد سعادة محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، أن استضافة الإمارات للمراحل الختامية لعدد من أبرز بطولات رياضة المحركات العالمية خلال شهر واحد تعكس مكانتها المتقدمة على أجندة الرياضة الدولية، وثمرة سنوات من الاستثمار في البنية التحتية الرياضية والتعاون بين مختلف الجهات المنظمة.

وقال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «إثارة»، إن أبوظبي تستعد لتقديم ختام يليق بمكانة بطولة العالم للفورمولا 1، من خلال تنظيم تجربة متكاملة للفرق والسائقين والجماهير، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية.

من جانبه، أكد سعادة خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، أن استضافة الدولة لحسم ألقاب بطولات الباها والراليات الصحراوية والفورمولا 1 خلال شهر واحد تعكس تطور رياضة المحركات في الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الأحداث تسهم في نقل الخبرات، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

وتسهم هذه الفعاليات في استقطاب نخبة المتسابقين والفرق العالمية والمصنّعين والإعلاميين والجماهير، إلى جانب دعم قطاعات السياحة والضيافة والخدمات، وتعزيز حضور دولة الإمارات على الساحة الرياضية العالمية، وترسيخ مكانتها وجهة رائدة لاستضافة كبرى بطولات رياضة المحركات.