تعاون بين "ميديكلينيك الشرق الأوسط" و"كوميور" لتعزيز الرعاية السريرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 21 أكتوبر/وام/ وقعت "ميديكلينيك الشرق الأوسط" وشركة "كوميور" (Commure) اتفاقية للتعاون في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المحيطي في الممارسات السريرية بدولة الإمارات، بهدف تقليل الأعباء الإدارية المرتبطة بالتوثيق الطبي، وتعزيز تفاعل الأطباء مع المرضى، وذلك على هامش قمة مستقبل الصحة أبوظبي 2026.

ويشمل التعاون تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي من "كوميور" على أكثر من 60 طبيباً في "ميديكلينيك مستشفى بارك فيو" و"ميديكلينيك مستشفى المدينة" في دبي، لدعم عمليات التوثيق السريري وتحسين كفاءة سير العمل.

وتحول التقنية المعلومات ذات الصلة الواردة في المحادثات بين الطبيب والمريض إلى ملاحظات سريرية منظمة، يراجعها الطبيب ويتحقق من دقتها ويجري التعديلات اللازمة عليها، بما يقلل الحاجة إلى التوثيق اليدوي أثناء الاستشارات، ويتيح للأطباء تخصيص وقت أكبر للتفاعل المباشر مع المرضى.

ويعمل الجانبان على تكييف الحل التقني ليتناسب مع بيئة الرعاية الصحية في دولة الإمارات، بما يشمل تحسين أدائه باللغة العربية، إلى جانب تقييم سبل توظيف الذكاء الاصطناعي المحيطي بفاعلية ضمن الممارسات السريرية.

وقال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لـ"ميديكلينيك الشرق الأوسط"، إن توظيف التكنولوجيا في الرعاية الصحية يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمرضى ودعم الفرق الطبية، مشيراً إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي المحيطي تسهم في تقليل الأعباء الإدارية عن الأطباء، ما يتيح لهم تخصيص وقت أكبر للتواصل المباشر مع المرضى، مع الحفاظ على العنصر الإنساني في الرعاية.

وأكد أن قيمة الابتكار تكمن في أثره الملموس على تحسين جودة الخدمات الصحية ودعم الكوادر الطبية، وليس في مجرد إدخال تقنيات جديدة لمواكبة التطورات.

من جانبه، قال تاناي تاندون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كوميور"، إن التعاون يهدف إلى تحسين الرعاية المقدمة للمرضى وتقليل أعباء التوثيق على الأطباء، مع دعم اتساق جودة الملاحظات السريرية باللغتين العربية والإنجليزية وغيرها من اللغات.