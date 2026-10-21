البرلمان العربي للطفل يشكل مجلس شبابه للدورة الأولى 2026–2028

الشارقة في 21 أكتوبر/ وام / أعلن البرلمان العربي للطفل عن تشكيل مجلس شباب البرلمان العربي للطفل في دورته الأولى للفترة من 2026 إلى 2028 تحت شعار "برؤى الشباب نرسم المستقبل" وذلك تحت مظلة المؤسسة الاتحادية للشباب في خطوة مؤسسية جديدة تعكس الحرص على تمكين الطاقات الشبابية وإشراكها في تطوير العمل المؤسسي وإتاحة المجال أمام الشباب للمساهمة بأفكارهم ومبادراتهم المبتكرة في دعم رسالة البرلمان وتعزيز دوره في خدمة قضايا الطفولة العربية وترسيخ ثقافة الحوار والمشاركة وصناعة المستقبل.

ويأتي تشكيل المجلس في إطار التوجه نحو توسيع آفاق المشاركة الشبابية في المؤسسات والاستفادة من إمكانات الشباب وقدراتهم الإبداعية في تقديم الرؤى والمقترحات التي تسهم في تطوير البرامج والمبادرات وتعزيز التواصل بين الأجيال وبناء بيئة مؤسسية محفزة على الابتكار والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية بما ينسجم مع أهداف المؤسسة الاتحادية للشباب في دعم المجالس الشبابية وتفعيل دورها في تطوير الأداء المؤسسي والمساهمة في صناعة القرار.

وضم التشكيل الجديد لمجلس شباب البرلمان العربي للطفل ماجد علي المرزوقي رئيساً للمجلس ومروة محمد السويدي نائباً للرئيس فيما شملت عضوية المجلس كلاً من عبدالله منصور الياسي وعبدالله كيدي المازمي وشيخة راشد البريمي وسيف أحمد الحمادي وسعيد عمر المري ليشكل المجلس بفريقه الشبابي منصة للعمل المشترك وتبادل الأفكار والخبرات والمشاركة في صياغة مبادرات نوعية تتصل بأهداف البرلمان العربي للطفل وتطلعاته المستقبلية.

ويمثل المجلس إضافة نوعية إلى منظومة العمل المؤسسي للبرلمان العربي للطفل من خلال إيجاد مساحة منظمة تتيح للشباب التعبير عن رؤاهم والمشاركة في تطوير المبادرات والبرامج التي تخدم الطفولة العربية إلى جانب تعزيز حضورهم في مجالات التخطيط والابتكار والتواصل المجتمعي وإكسابهم الخبرات العملية في العمل المؤسسي والقيادة وإدارة المبادرات والمشروعات.

كما يتطلع المجلس إلى الإسهام في تعزيز التواصل بين الكفاءات الشبابية وأعضاء البرلمان العربي للطفل بما يتيح تبادل التجارب والخبرات وتقديم نماذج شبابية ملهمة للأطفال العرب وتشجيعهم على اكتساب مهارات الحوار والتفكير النقدي والعمل الجماعي والمبادرة وترسيخ قناعتهم بأهمية المشاركة الإيجابية في مجتمعاتهم انطلاقاً من أن الاستثمار في قدرات الأطفال والشباب يشكل ركيزة أساسية لبناء أجيال واعية وقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية والتقدم.

ويعكس إطلاق المجلس أهمية التكامل بين رسالة البرلمان العربي للطفل في إعداد أجيال المستقبل والتوجهات الوطنية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في تطوير المؤسسات والمبادرات المجتمعية بما يعزز الاستفادة من الخبرات الشبابية ويوسع دائرة الإسهام في تحقيق الأهداف التنموية والتربوية والإنسانية.

ويكتسب تشكيل المجلس أهمية خاصة في ضوء المكانة التي يحظى بها البرلمان العربي للطفل الذي يتخذ من إمارة الشارقة مقراً له ويعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ويحظى برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بما يعكس رؤية سموه في بناء الإنسان والاستثمار في الأجيال الجديدة وتمكين الأطفال العرب من التعبير عن آرائهم ومناقشة قضاياهم والتعرف إلى الممارسات البرلمانية وقيم المشاركة والحوار.

وأكد سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أن تشكيل مجلس شباب البرلمان العربي للطفل يمثل خطوة مهمة في مسيرة مواصلة تطوير العمل المؤسسي ويعكس التوجه نحو الاستفادة من طاقات الشباب وإمكاناتهم في تقديم أفكار جديدة ومبادرات مبتكرة تسهم في إثراء برامج البرلمان وتعزيز أثره التربوي والمجتمعي مشيراً إلى أن المجلس يشكل حلقة وصل فاعلة بين تطلعات الشباب ورسالة البرلمان في تمكين الأطفال العرب وإعدادهم للمستقبل.

وقال إن إطلاق مجلس شباب البرلمان العربي للطفل في دورته الأولى يجسد إيماننا بأهمية منح الشباب مساحة حقيقية للمشاركة والإبداع وتحمل المسؤولية والاستفادة من رؤاهم في تطوير العمل المؤسسي ونحن ننظر إلى هذا المجلس بوصفه منصة لصناعة الأفكار وتحويلها إلى مبادرات ومشروعات تسهم في دعم أهداف البرلمان وتمنح الأطفال العرب نماذج إيجابية في القيادة والمبادرة والعمل المشترك.

وأضاف أن التعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب يعزز فرص الاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في إنشاء مجالس الشباب وتمكينها وما أتاحته هذه التجربة من فرص لتطوير المهارات القيادية وإشراك الشباب في رسم التوجهات المؤسسية مؤكداً أهمية توظيف هذه الخبرات في بناء تجربة شبابية تسهم في خدمة رسالة البرلمان العربي للطفل وتفتح آفاقاً أوسع أمام المبادرات التي تجمع بين الابتكار والمسؤولية المجتمعية.

وأعرب عن تقديره للمؤسسة الاتحادية للشباب ودورها في دعم المجالس الشبابية مهنئاً رئيس المجلس ونائبته وجميع الأعضاء بمناسبة تشكيل الدورة الأولى داعياً إياهم إلى العمل بروح الفريق الواحد وتقديم مبادرات عملية تعكس قدراتهم وطموحاتهم وتسهم في تحقيق إضافة ملموسة إلى مسيرة البرلمان العربي للطفل.