ويتيكس 2026 يستعرض مشاريع في الطاقة النظيفة وتخزين الطاقة

دبي في 21 أكتوبر/ وام / يشهد معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2026"، عرض مجموعة من المشاريع والمبادرات في مجالات الطاقة النظيفة وتخزين الطاقة وترشيد استهلاك المياه وإعادة تدويرها، إلى جانب تطوير الخدمات الشرطية والسياحية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الاستدامة والحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال النقيب الدكتور محمد إبراهيم السويدي، من قسم الدوريات الأمنية السياحية بإدارة الشرطة السياحية في شرطة دبي، إنه تم تدشين أحدث دورية كهربائية من نوع yangwang U8 في معرض Wetex تتميز بقدرتها على الطفو على سطح الماء، وتبلغ قوتها 1,180 حصان، مشيراً إلى أن تدشينها يمثل إضافة إلى المركبات المستخدمة في دعم الخدمات

وأوضح أن دوريات قسم الدوريات الأمنية السياحية تتواجد في المواقع السياحية في دبي للرد على استفسارات السياح، وتعريفهم بخدمات الشرطة السياحية وخدمات شرطة دبي، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار وتوفير تجربة سياحية متميزة.

وقال محمد جامع، نائب الرئيس للطاقة النظيفة والتنوع في هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا "، إن الهيئة تنظّم معرض "ويتيكس" سنوياً ليكون منصة متخصصة لاستعراض أحدث التقنيات في مجالات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه والطاقة النظيفة والتقنيات البيئية المستدامة، إلى جانب أنظمة تقنية المعلومات، مؤكداً أهمية المعرض في جمع الجهات والشركات والخبراء المعنيين بهذه القطاعات وتبادل الخبرات واستعراض الحلول المبتكرة، حيث تشارك في دورة عام 2026 أكثر من 3,000 جهة ومشارك من نحو 60 دولة.

وأضاف أن الهيئة تستعرض مجموعة واسعة من مشاريعها الإستراتيجية في مختلف المحاور، ومن بينها مشروع المرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يمثل خطوة مهمة في تطوير تقنيات إنتاج الطاقة المتجددة وتخزينها باستخدام البطاريات.

وأوضح أن المشروع يتضمن إضافة قدرة إنتاجية تبلغ 2,000 ميغاواط من الطاقة الشمسية باستخدام الألواح الكهروضوئية، إلى جانب نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميغاواط، وبسعة تخزين تكفي لمدة ست ساعات، بما يعزز استقرار إمدادات الطاقة ويدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية.

وأكد أن هذه المشاريع تأتي امتداداً للتوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتطوير حلول مبتكرة لتخزين الطاقة، ودعم مستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050،

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، إن المجموعة تسلط الضوء خلال مشاركتها في معرض "ويتيكس 2026"، على مجموعة من الحلول والمبادرات التشغيلية التي تعكس التقدم الذي أحرزته في ترشيد استهلاك المياه وتعزيز كفاءة استخدام الموارد عبر مختلف أنشطتها.

وأضاف أن المجموعة تركز هذا العام بصورة خاصة على تقنيات معالجة المياه وإعادة تدويرها واستخدامها مجدداً في عمليات التكرير والمنشآت الصناعية ومحطات الخدمة، مشيراً إلى أن هذه الجهود أثمرت عن إعادة تدوير أكثر من 688 ألف متر مكعب من المياه المعالجة خلال عام 2025، إلى جانب خفض كثافة استهلاك المياه بنسبة 20.4% تقريباً مقارنة بعام 2014.

وأوضح أن المجموعة تستعرض جهودها في استرداد الموارد من العمليات الصناعية، وتطوير حلول عملية تساهم في تقليل الهدر ورفع الكفاءة التشغيلية، لافتاً إلى أن ما يميز مشاركتها هذا العام هو التركيز على النتائج القابلة للقياس، وإبراز كيفية توظيف التقنيات والممارسات المستدامة لتحقيق أثر ملموس على مستوى العمليات.

وأشار إلى أن مشاركة المجموعة في المعرض تأتي امتداداً لالتزامها بدعم مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال تبني حلول تعزز كفاءة الطاقة والموارد، وتحد من الهدر، وتدعم التحول التدريجي نحو منظومة طاقة أكثر استدامة.

وأضاف أن المجموعة تعمل على ترجمة هذا الالتزام إلى مبادرات تشغيلية ملموسة، تشمل التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في منشآتها، وتعزيز إعادة تدوير المياه واسترداد الموارد.

ولفت إلى أنه خلال عام 2025، ساهمت مبادرات المجموعة في إدارة الطاقة والموارد في تحقيق قيمة بلغت نحو 10.38 مليون درهم، إلى جانب خفض كثافة انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 1.34%.

وذكر أن المجموعة تواصل استكشاف فرص تطوير الوقود البديل، بما في ذلك الديزل الحيوي ووقود الطيران المستدام، انطلاقاً من أهمية تنويع حلول الطاقة وتطوير مسارات عملية للحد من الانبعاثات، مؤكداً أن تحقيق الحياد المناخي يتطلب تكامل الجهود بين الابتكار التكنولوجي والكفاءة التشغيلية والشراكات الاستراتيجية.

وقال إن "اينوك" تركز خلال مشاركتها على تعزيز التعاون مع شركائها في تطوير حلول عملية تدعم الاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الموارد، واستكشاف تطوير منظومات تدعم الإدارة المسؤولة للموارد، إلى جانب إبرام الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف تحويل مبادئ الاقتصاد الدائري إلى تطبيقات عملية، بما ينسجم مع مستهدفات سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات 2031.

وأكد أن المشاركة في "ويتيكس 2026" تمثل فرصة لاستعراض التقدم الذي أحرزته في تحويل التزاماتها بالاستدامة إلى إنجازات تشغيلية قابلة للقياس، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية والشركاء والخبراء في قطاعي الطاقة والمياه، بجانب تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات العالمية وبناء شراكات تسهم في تطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة.

وأكد أن نجاح المشاركة يكمن في القدرة على تحويل الحوارات والشراكات إلى خطوات عملية تدعم أهداف المجموعة وأولويات الاستدامة في الدولة، مشيراً إلى أن "ويتيكس" رسخ مكانته منصة تجمع صناع القرار والشركات والخبراء لاستعراض أحدث الحلول في مجالات الطاقة والمياه والتكنولوجيا البيئية، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المرتبطة بالاستدامة وكفاءة الموارد.