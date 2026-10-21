3 مباريات في انطلاقة دور الـ16 لكأس رئيس الدولة لكرة القدم غدا

أبوظبي في 21 أكتوبر/ وام / تنطلق غدا مباريات دور الـ16 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، للموسم الرياضي 2026-2027.

وتقام مباريات هذا الدور على 3 أيام وتشهد 8 مواجهات، ويستضيف الوصل فريق كلباء غدا في استاد زعبيل الساعة 5 مساء.

وحول هذا اللقاء أكد روي فيتوريا مدرب الوصل، على جاهزيه فريقه للمباراة، لافتا إلى أن الجميع سيخوضون اللقاء بهدف واحد هو بلوغ الدور المقبل، ومواصلة المشوار إلى أبعد نقطة.

من جانبه قال فيكتور سانشيز مدرب كلباء أنه يثق في قدرات لاعبيه من أجل تخطي فريق الوصل، وتحقيق أفضل نتيجة للتأهل.

وفي التوقيت نفسه يلتقي الجزيرة مع عجمان في استاد محمد بن زايد، وقال أورلاريو كوزمين مدرب الجزيرة إن فريقه يدرك أهمية وصعوبة اللقاء الذي دائما ما تحسمه التفاصيل الصغيرة.

فيما أكد جوران توفغدزيتش مدرب عجمان، أنه يدرك القوة الهجومية لفريق الجزيرة بما يملكه من لاعبين مميزين، ولذلك طالب لاعبيه بمزيد من التركيز من أجل الفوز لعبور الدور المقبل.

وفي المباراة الثالثة لليوم الأول يلتقي شباب الأهلي مع العين في استاد راشد الساعة 8 مساء.

واعتبر أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي أن اللقاء مع فريقه مع العين سيجمع بين فريقين مرشحين للمنافسة على اللقب، داعيا لاعبيه إلى التركيز الكامل لتحقيق الهدف.

وقال فلاديمير ايفيتش مدرب العين إن مباراة فريقه أمام شباب الأهلي في كأس صاحب السمو رئيس الدولة تختلف عن مواجهات الدوري، حيث تتطلب الكثير من الانضباط والتركيز وتجنب أي أخطاء.

وتستأنف مباريات هذا الدور يوم الجمعة المقبل، إذ يلتقي الفجيرة مع الوحدة في استاد الفجيرة الساعة 4:55 مساء، والنصر مع بني ياس الساعة 8 مساء في استاد آل مكتوم.

وفي يوم السبت، يلتقي خورفكان مع الظفرة الساعة 4:55 مساء في استاد صقر بن محمد القاسمي، ويلتقي الشارقة مع العروبة الساعة 5 مساء في استاد الشارقة، وتختتم مباريات هذا الدور بلقاء حتا مع يونايتد الساعة 8 مساء في استاد حمدان بن راشد.

وتقام مباريات هذا الدور بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.