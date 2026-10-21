تعاون بين برجيل القابضة و"اتصالات" لتعزيز خدمات الرعاية الصحية

أبوظبي في 21 أكتوبر/ وام / وقّعت برجيل القابضة، إحدى أبرز المؤسسات المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية فائقة التخصص في دول مجلس التعاون الخليجي، مذكرة تفاهم مع مجموعة "اتصالات"، بهدف تعزيز وصول موظفي "اتصالات" وعائلاتهم في مختلف أنحاء دولة الإمارات إلى خدمات طبية عالية الجودة ورعاية صحية متخصصة.

وقع مذكرة التفاهم خلال قمة مستقبل الصحة 2026 في أبوظبي، عمران الخوري، رئيس تطوير الأعمال وعضو مجلس إدارة برجيل القابضة، وعلي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة "اتصالات"، بحضور الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة.

ويهدف التعاون إلى تسهيل حصول الموظفين وعائلاتهم على خدمات الرعاية الصحية، من خلال ربطهم بشبكة برجيل القابضة الواسعة من المستشفيات والمراكز الطبية المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة. كما يؤسس التعاون لإطار مشترك لتنفيذ مبادرات الرعاية الصحية الوقائية، وتقديم الدعم الصحي المخصص، وتعزيز برامج صحة الموظفين ورفاهيتهم.

وتشمل مذكرة التفاهم أيضاً توفير مزايا تفضيلية على الخدمات الطبية المؤهلة وخدمات الرعاية الصحية المنزلية غير المشمولة بالتأمين الصحي، إلى جانب خدمات توصيل الأدوية، وتقديم دعم مخصص للإدارة العليا.

وتمثل الرعاية الصحية الوقائية والكشف المبكر محوراً رئيسياً في هذا التعاون، حيث سيعمل الطرفان على تعزيز الوعي بمبادرة الفحص الدوري الشامل ضمن النظام المتكامل للفحص الصحي للأسرة "افحص"، التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ودعم جهود الوقاية منها، وتشجيع الأفراد على متابعة حالتهم الصحية بصورة منتظمة.

كما تتضمن المذكرة تنظيم جلسات توعوية صحية حضورية وافتراضية، تتناول الصحة الجسدية والنفسية، إلى جانب استكشاف فرص إطلاق حملات صحية مجتمعية مشتركة ومبادرات في مجال المسؤولية المجتمعية المؤسسية، بما يسهم في نشر الوعي الصحي وتعزيز أنماط الحياة الصحية.