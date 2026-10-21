شركات إماراتية تعرض حلول الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي في "ويتيكس 2026"

دبي في21 أكتوبر/ وام / تستعرض الشركات الإماراتية المشاركة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2026" حلولاً مبتكرة في مجالات الطاقة النظيفة وشحن المركبات الكهربائية والطاقة الشمسية ومعالجة المياه والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي.

وأكد مشاركون، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المعرض، أهمية الحدث في إبراز قدرات الشركات الإماراتية واستعراض أحدث الحلول التكنولوجية المستدامة، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، واستكشاف فرص التعاون والنمو والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية.

وقال علوي الصافي، ممثل شركة "فولي تشارج" المتخصصة في حلول شحن المركبات الكهربائية، أن الشركة تعرض أحدث محطات شحن المركبات الكهربائية، موضحاً أن توسيع شبكة الشحن يسهم في دعم التحول إلى النقل الكهربائي وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050. وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى بناء شراكات استراتيجية وإبرام اتفاقيات تجارية مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يسهم في توسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية في الدولة.

وقالت المهندسة أحلام علي إبراهيم السركال، المؤسسة والمديرة العامة لشركة نيو ستيبس للطاقة الشمسية والإضاءة "New Steps Solar Energy and Lighting"، إن الشركة الإماراتية متخصصة في حلول الطاقة الشمسية والإضاءة الحديثة والذكية، وتسعى إلى تقديم منتجات تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والجمال وكفاءة استهلاك الطاقة.

وأوضحت أن الشركة تعرض حلولاً مبتكرة للإضاءة الشمسية التجميلية للحدائق والممرات والمساحات الخارجية، من بينها تقنية "Solar Ground Flasher"، وهي وحدات إضاءة أرضية تمتص الطاقة الشمسية خلال النهار وتضيء تلقائياً بعد غروب الشمس دون الحاجة إلى تمديدات كهربائية تقليدية.

وقال الدكتور أحمد محمد بن سميط آل علي، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركتي سديم للطاقة وقرو بلس للتكنولوجيا، إن الشركتين تعملان في مجالات الاستشارات وحلول الطاقة المستدامة والطاقة النووية السلمية ومعالجة المياه والتكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأوضح أن الشركة عرضت في "ويتيكس 2026" مجموعة من الحلول، تشمل مشاريع الطاقة الشمسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة التحكم الذكي في الطاقة المعتمدة على إنترنت الأشياء، وحلول شحن المركبات الكهربائية المرتبطة بأنظمة تخزين الطاقة.

وأضاف أن الحلول تشمل أيضاً تقنيات معالجة المياه باستخدام الأغشية الحيوية الصديقة للبيئة، بهدف إزالة الملوثات وتحسين جودة المياه وتقليل استهلاك الطاقة والمواد الكيميائية، مع إتاحة إعادة استخدام المياه المعالجة في الري والتطبيقات الصناعية.

وأشار آل علي إلى أن الشركة تقدم دراسات وتقارير بيئية وخدمات استشارية في مجال الرقابة الإشعاعية، مستندة إلى اعتمادها من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، موضحاً أن توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي يسهم في دعم استراتيجيات الدولة للطاقة والاستدامة والتحول الرقمي.

وتعكس هذه المشاركات تنوع الحلول الإماراتية في مجالات الطاقة النظيفة والإضاءة الذكية ومعالجة المياه والتكنولوجيا المتقدمة، وأهمية معرض "ويتيكس 2026" في إبراز الابتكارات الوطنية وتعزيز التعاون والشراكات، وتطوير حلول عملية تدعم كفاءة الموارد وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية.