ميديكلينيك الشرق الأوسط تنضم إلى منظومة "Hub71" لتعزيز الابتكار الصحي في أبوظبي

أبوظبي في 21 أكتوبر/ وام / انضمت "ميديكلينيك الشرق الأوسط" إلى منظومة "Hub71+ Life Sciences" المتخصصة في علوم الحياة، بموجب مذكرة تفاهم مع "Hub71"، جرى توقيعها خلال قمة مستقبل الصحة أبوظبي 2026، بهدف ربط الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الطبية والصحة الرقمية بالخبرات السريرية وشبكة مرافق الرعاية الصحية التابعة لميديكلينيك، ودعم تطوير الحلول الصحية واختبار تطبيقاتها في البيئات السريرية.

وبموجب الشراكة، تتعاون ميديكلينيك الشرق الأوسط مع الشركات الناشئة لتحديد فرص التعاون وتقديم التوجيهات والرؤى السريرية التي تساعد رواد الأعمال على تطوير حلولهم واستكشاف تطبيقاتها المحتملة في قطاع الرعاية الصحية.

وتتيح الشراكة لميديكلينيك استكشاف التقنيات المتوافقة مع أولوياتها السريرية، بما يشمل رعاية مرضى السرطان، وعلاجات الخصوبة والإخصاب خارج الجسم "أطفال الأنابيب"، وخدمات الجهاز العضلي الهيكلي، وإدارة الأمراض المزمنة، وصحة المرأة، والرعاية خارج المستشفيات، والرعاية الافتراضية، والتقنيات الداعمة للممارسات السريرية.

وقال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط، إن الابتكار يسهم في تطوير مستقبل الرعاية الصحية، وإن قيمته ترتبط بقدرته على تحسين الرعاية المقدمة للمرضى، موضحاً أن التعاون مع "Hub71" يتيح تطوير التقنيات الصحية الواعدة وتقييمها في بيئات سريرية فعلية، بمشاركة مباشرة من المتخصصين في الرعاية الصحية.

وأضاف أن الجمع بين الخبرات السريرية وريادة الأعمال يمكن أن يسهم في تسريع تطوير حلول تستجيب للتحديات الفعلية في القطاع الصحي، ودعم منظومة علوم الحياة والابتكار الصحي في أبوظبي.

من جانبها، قالت بسمة أحمد البادي الظاهري، رئيسة شؤون النمو والقيمة المضافة في "Hub71"، إن الشراكة تتيح للشركات الناشئة فرصاً للتعاون مع الجهات العاملة في القطاع الصحي، واختبار حلولها والتحقق من جدواها وتوسيع نطاق تطبيقها، بما يدعم انتقال الابتكارات الصحية إلى التطبيق العملي والأسواق.

وفي إطار الشراكة، ستشارك ميديكلينيك الشرق الأوسط في أنشطة الإرشاد وتبادل المعرفة ضمن منظومة "Hub71+ Life Sciences"، بما يوفر للشركات الناشئة فرصاً للاستفادة من خبراتها في قطاع الرعاية الصحية.