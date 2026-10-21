2.4 مليار درهم أرباح "دو" في 9 أشهر بنمو 10.8%

دبي في 21 أكتوبر/ وام / بلغ صافي ربح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2.4 مليار درهم بنمو نسبته 10.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأسهم استمرار الطلب على خدمات الاتصال والخدمات الرقمية، إلى جانب استقرار بيئة الاقتصاد الكلي، في ارتفاع إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى 6.2% على أساس سنوي لتصل إلى 12.3 مليار درهم، فيما نمت إيرادات الخدمات بنسبة 6.8% لتصل إلى 9 مليار درهم.

وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9.2% لتصل إلى 6 مليار درهم، فيما توسع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 1.3 نقطة مئوية ليبلغ 48.7%.

وشهد الربع الثالث تجديد رخصة الاتصالات العامة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) لمدة 20 عاماً جديدة، وتمديد نظام رسوم حق الامتياز لمدة ثلاث سنوات، ما يعزز وضوح الرؤية التنظيمية على المدى الطويل ويضمن استمرارية العمليات التشغيلية.

وأُدرجت دو في مؤشر MSCI UAE Standard ومؤشرFTSE All-World ، بعد استيفاء متطلبات الإدراج ذات الصلة، وفي مقدمتها متطلبات السيولة.

وارتفعت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك 3.3%، كما شهدت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت نمواً بنسبة 5.2%.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 7.1% على أساس سنوي فيما استقرار هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 47.7% خلال الربع الثالث، وارتفع صافي الربح بنسبة 7.3% ليصل إلى 786 مليون درهم.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن نتائجنا المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2026 تعكس مرونة عملياتنا وتركيزنا المستمر على دفع عجلة النمو الهادف.. و تسهم استثماراتنا في مراكز البيانات والحوسبة السحابية وخدمات الاتصال المتقدمة في توسيع نطاق أعمالنا بما يتجاوز نطاق خدمات الاتصال التقليدية.