معرض نجاح أبوظبي 2026 يختتم دورته العشرين بحضور جامعات محلية ودولية

أبوظبي في 21 أكتوبر/ وام/ اختتم اليوم معرض "نجاح أبوظبي 2026" فعاليات دورته العشرين التي شهدت مشاركة واسعة من الجامعات المحلية والدولية، وأتاح للطلبة وأولياء الأمور فرصة استكشاف خيارات التعليم العالي والتواصل المباشر مع ممثلي الجامعات، والتعرف إلى البرامج الأكاديمية وفرص المنح الدراسية ومتطلبات القبول.

وشكل المعرض الذي أقيم في مركز أدنيك أبوظبي على مدار أربعة أيام، منصة تفاعلية جمعت الطلبة بممثلي مؤسسات التعليم العالي من مختلف دول العالم، وقدمت لهم إرشادات تساعدهم على تحديد مساراتهم الأكاديمية واختيار التخصصات التي تتوافق مع اهتماماتهم وطموحاتهم المستقبلية.

وجاءت الدورة العشرون من المعرض امتداداً لمسيرة "نجاح" على مدار عقدين، شهد خلالها تطوراً في دوره بوصفه منصة تربط الطلبة بالمؤسسات الأكاديمية داخل الدولة وخارجها.

كمل شهدت دورة هذا العام تمديد فعاليات المعرض إلى أربعة أيام، إلى جانب إدخال تحسينات هدفت إلى تسهيل وصول المجموعات المدرسية وتعزيز استفادتها من الزيارة، بما يتيح للطلبة التعرف إلى الخيارات المتاحة أمامهم في مرحلة مبكرة من التخطيط لمستقبلهم الجامعي والمهني.

ويأتي اختتام "نجاح أبوظبي" ضمن سلسلة معارض "نجاح 2026"، التي تقام بدعم استراتيجي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتستكمل فعالياتها بمعرض "نجاح دبي" من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، فيما تستضيف مدينة العين الدورة الأولى من معرض "نجاح العين" يومي 2 و3 نوفمبر 2026 في مركز أدنيك العين.

ومن المقرر أن تجمع الدورة الافتتاحية من "نجاح العين" أكثر من 50 جامعة محلية ودولية، بما يوفر للطلبة وأولياء الأمور فرصة التعرف إلى برامج البكالوريوس والدراسات العليا، واستكشاف خيارات الدراسة داخل الدولة وخارجها، والاستفادة من الإرشادات المتعلقة بالقبول والمنح الدراسية.