"ويتكس 2026".. شركة كوربرت ترايد هاوس تعرض حلولاً هجينة تخفض استهلاك الديزل حتى 80%

دبي في 21 أكتوبر/ وام / تستعرض شركة "كوربرت ترايد هاوس" خلال معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتكس 2026" حلولا مبتكرة للطاقة الهجينة والمحمولة، تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يواكب توجهات الإمارات نحو التحول إلى الطاقة النظيفة.

وتسلط "كوربرت ترايد هاوس" في "ويتكس 2026" الضوء على أحدث حلولها في توليد الطاقة وتخزينها، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد عادل إدريس العوضي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "كوربرت ترايد هاوس"، فى تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركة أن تطوير حلول الطاقة الهجينة والمحمولة يمثل فرصة مهمة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مشيراً إلى أهمية توفير تقنيات مرنة ومستدامة تلبي احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية والمشاريع في المناطق النائية، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو التحول إلى الطاقة النظيفة.

وقال، إن الشركة تشارك في "ويتكس 2026" ضمن جناح مؤسسة محمد بن راشد لتمنية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن الشركة تستعرض مجموعة من حلول الطاقة المستدامة، تشمل أجهزة محمولة لتوليد الطاقة وتخزينها، وأنظمة هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية والبطاريات والمولدات الكهربائية، بهدف توفير مصادر طاقة أكثر كفاءة ومرونة لمختلف التطبيقات.

وأوضح أن أجهزة الطاقة المحمولة تتميز بسهولة النقل والاستخدام وتعدد التطبيقات، حيث يمكن الاستفادة منها في التخييم والمنازل والفعاليات ومواقع الأعمال، إلى جانب قطاعات الخدمات اللوجستية والمساعدات الإنسانية ومشاريع البنية التحتية، بما يوفر بدائل عملية للمولدات التقليدية في عدد من الاستخدامات.

وأشار إلى أن الشركة تقدم أنظمة طاقة هجينة تتيح للمنشآت في المناطق النائية ومواقع الإنشاءات الاعتماد بصورة أكبر على الطاقة الشمسية، من خلال دمجها مع أنظمة تخزين الطاقة والمولدات الكهربائية، موضحاً أن هذه الحلول يمكن أن تسهم في خفض استهلاك وقود الديزل بنسبة تتراوح بين 60% و80%، بحسب ما أفادت به الشركة.

وأضاف أن الحلول المعروضة تشمل أيضاً مولدات كهربائية متطورة بكل الأحجام و تتوافق مع المعايير الدولية، وتهدف إلى توفير الطاقة الاحتياطية عند الحاجة مع الحد من الأثر البيئي، إلى جانب حلول للطاقة النظيفة مخصصة للصناعات الثقيلة والخدمات اللوجستية والمشاريع العقارية، بما يساعد المؤسسات على تطوير عملياتها وتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة.

وأكد العوضي أن قطاع الطاقة المتجددة يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتعاون بين الشركات المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن مشاركة "كوربرت ترايد هاوس" في المعرض تمثل فرصة للتواصل مع الشركات المتخصصة في الطاقة النظيفة، والتعرف على أحدث الابتكارات وبحث إمكانات التعاون في المشاريع المستقبلية والاستثمارية.

وتأسست "كوربرت ترايد هاوس"، المتخصصة في التجارة والتوزيع في دبي عام ٢٠٠٧ وهي تابعة لـ"ذا كوربوريت جروب" شركة تطوير خدمات وإستشارات أعمال واستثمارات على يد رواد أعمال ومؤسسين إماراتيين وتقدم خدمات استشارية للشركات والمستثمرين الراغبين في دخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وتوسيع أعمالهم فيها.

وتشمل خدمات الشركة تأسيس الأعمال ودخول الأسواق والامتثال القانوني والعلاقات الحكومية والإرشاد المؤسسي وإعداد المواد الاستثمارية وإدارة الفعاليات، كما تحمل شهادة "أيزو 9001:2015" في إدارة الجودة.

وتضم المجموعة سبع شركات تابعة، ولديها مكاتب وتمثيل في عدد من الأسواق الدولية، تشمل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والمملكة المتحدة، بما يعكس امتداد أنشطتها الاستشارية وعلاقاتها مع الأسواق العالمية.

وأوضح العوضي أن الشركة تتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى دخول أسواق مجاورة وتوسيع نشاطها في التصدير، إلى جانب استكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاع الطاقة المتجددة، والاستفادة من شبكة علاقاتها الدولية لدعم هذا التوجه.

وتأتي مشاركة "كوربرت ترايد هاوس"، العضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "دبي SME"، في إطار سعيها إلى التعريف بحلول الطاقة المستدامة وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية والشركات المتخصصة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والتوسع في الأسواق الإقليمية، بما يدعم خططها المستقبلية للنمو وتطوير أعمالها في قطاع الطاقة المتجددة.