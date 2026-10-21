"كهرباء ومياه دبي" تنجز 75% من مستهدفات 21 خدمة خلال 3 أشهر

دبي في 21 أكتوبر/ وام / كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة حققت نسبة إنجاز بلغت 75% من مستهدفات 21 خدمة خلال ثلاثة أشهر، من بينها 16 خدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل العمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لاستكمال المستهدفات والوصول إلى نسبة إنجاز تبلغ 100%.

وأشاد معاليه، على هامش مشاركة الهيئة في أعمال الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تُعقد حالياً في دبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" ودعمه المتواصل للهيئة.

وأشار الطاير إلى أن الهيئة تضم اليوم كفاءات مواطنة في الصفوف القيادية الأولى والثانية والثالثة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يُحسب لموظفي الهيئة جميعاً، وليس لشخصه، وقال إن ما تحقق هو ثمرة جهود فريق العمل وتفانيه.

وأكد سعادة عبدالرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن المنظمة تسعى، من خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى تحويل الحوار إلى شراكات عملية بين القطاعين الحكومي والخاص، في ظل تعدد المشاريع التي تطرحها الحكومات وينفذها القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وقال إن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعمل مع 96 دولة عضواً، وتضم هذه الدول مشاريع متنوعة وفرصاً واعدة للعمل والاستثمار.

وأشار إلى أهمية المؤتمرات الدولية، وفي مقدمتها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب"، ومنها المؤتمر المقرر عقده في تركيا، إلى جانب مؤتمر المياه في أبوظبي.

وأوضح أن هذه المؤتمرات تسهم في تعزيز مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، وتتيح التعرف على المشاريع التي تطرحها الحكومات وتُنفذ بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

وأضاف أن هناك اهتماماً حكومياً بتشجيع القطاع الخاص ومنحه الأولوية في تنفيذ المشاريع، لا سيما الشركات التي يمتلكها المواطنون أو يساهمون في الاستثمار فيها، لافتاً إلى وجود نماذج عديدة لمشاركة المواطنين في المشاريع الحكومية، بما في ذلك مشاريع كبرى.

وأكد سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أن دولة الإمارات تزخر بتجارب متقدمة في مجالات الطاقة الشمسية، وإدارة المياه، واستخدام المياه المعالجة، وترشيد استهلاك الطاقة.

وأشار إلى أن الدولة حققت تقدماً ملحوظاً في قطاع التبريد المركزي مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية، موضحاً أن "إمباور" تُعد من أكبر شركات التبريد المركزي في العالم، بقدرة إنتاجية تبلغ مليوني طن تبريد.

وأضاف أن أنظمة التبريد المركزي التي توفرها المؤسسة تدعم العديد من المشاريع الحديثة في دبي، وتسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد والحفاظ على الطاقة، بما يشمل الكهرباء والمياه.