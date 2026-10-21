"حرة مطار الشارقة" تستعرض فرص الاستثمار في الصناعات الغذائية في "سيال باريس 2026"

باريس في 21 أكتوبر/ وام / اختتمت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي اليوم مشاركتها في معرض "سيال باريس 2026" أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات والذي عُقدت فعالياته في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر.

وجاءت مشاركة الهيئة في إطار جهودها لاستقطاب الاستثمارات العالمية وجذب المزيد من الشركات العاملة في الصناعات الغذائية عبر تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية ومقومات النمو والتوسع التي توفرها المنطقة الحرة وإمارة الشارقة للشركات الراغبة في تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

واستعرضت المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي من خلال مشاركتها في المعرض ما توفره من بنية تحتية متطورة ومرافق صناعية وخدمات لوجستية متكاملة تلبي احتياجات الشركات العاملة في مختلف مراحل سلسلة التوريد الغذائي بدءاً من التصنيع والتخزين وصولاً إلى التوزيع والتصدير إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية متنوعة.

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن معرض "سيال باريس 2026" يشكل منصة عالمية مهمة للتواصل مع أبرز الشركات والمستثمرين في قطاع الأغذية والمشروبات والتعرف على أحدث التطورات والابتكارات في الصناعات الغذائية واستكشاف فرص التعاون والشراكات التي تسهم في توسيع نطاق الأعمال وتعزيز حركة الاستثمارات بين الأسواق مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة جاءت في إطار جهودها المستمرة للتعريف بالمزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الحرة وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة وبيئة استثمارية مرنة تدعم نمو الشركات وتوسعها بما يعزز جاذبية إمارة الشارقة للاستثمارات النوعية في هذا القطاع الحيوي.

وقال إن النمو الذي حققه قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة الحرة يعكس نجاح توجهاتها في استقطاب الشركات المتخصصة وتوفير المقومات اللازمة لتطوير أعمالها حيث تحتضن المنطقة الحرة أكثر من 235 شركة غذائية إضافة إلى 84 شركة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات بما يعزز تنوع الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع ويدعم نمو منظومته الصناعية والتجارية وتواصل الهيئة العمل على تطوير خدماتها ومرافقها وتوفير الحلول اللوجستية والمساحات الملائمة لمتطلبات المستثمرين بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي ودعم توجهات دولة الإمارات في تحقيق الأمن الغذائي انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً جاذباً للاستثمارات في الصناعات الغذائية.

ويُعد معرض "سيال باريس 2026" من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات وجمع نحو 8 آلاف عارض من 130 دولة مع عرض ما يقارب 400 ألف منتج إلى جانب مشاركة 650 شركة ناشئة بما أتاح فرصاً واسعة لتبادل الخبرات واستكشاف الابتكارات وبناء الشراكات التجارية والاستثمارية في القطاع الغذائي.