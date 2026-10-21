"كامبريدج للصحة" تعرض خدمات الروبوت والأشعة في قمة مستقبل الصحة 2026

أبوظبي في 21 أكتوبر/ وام / استعرضت مجموعة كامبريدج للصحة، خلال مشاركتها في قمة مستقبل الصحة 2026 في أبوظبي، تطورات خدماتها الطبية والتأهيلية، بما يشمل إدخال تقنيات الروبوت في علاج المرضى، وخدمات التشخيص بالأشعة، وعيادات جراحة الأعصاب، والعلاج النفسي والتقييم المعرفي، إلى جانب اتفاقيات للتعاون التقني والتدريب وتطوير معايير الضيافة في منشآتها الصحية.

وقال الدكتور أحمد الخير، الرئيس التنفيذي لمستشفيات كامبريدج في الإمارات، التابعة لمجموعة كامبريدج للصحة، في تصريح لـ"وام"، إن المجموعة أدخلت خلال العام الحالي تقنيات الروبوت في علاج المرضى، خصوصاً في الجوانب المرتبطة بالقدرات الحركية والإدراكية والوظائف المعرفية، كما وظفت أساليب التقييم المعرفي للمساعدة في تشخيص المشكلات قبل تفاقمها ودعم المرضى عند ظهورها.

وأضاف أن المجموعة أدرجت العلاج النفسي ضمن خدماتها التأهيلية، من خلال الاستعانة بمعالجين نفسيين لمساعدة المرضى على التعامل مع التحديات النفسية والإرهاق وصعوبات التحمل التي قد تصاحب الإصابات العصبية والعضلية والجسدية، كما وسّعت نطاق خدماتها لتشمل التشخيص بالأشعة وعيادات تخصصية، من بينها عيادات جراحة الأعصاب، بما يضمن تكامل مراحل العلاج والمتابعة حتى عودة المرضى إلى منازلهم.

وأوضح أن المجموعة تقدم خدمات متكاملة للرعاية اللاحقة للحالاتالحرجة والحادة وإعادة التأهيل، تشمل علاج الإصابات والكسور المتعددة والحالات العصبية والعضلية، ومتابعة المرضى منذ دخولهم المستشفى حتى استكمال برامج تأهيلهم، وتمتد هذه الخدمات لتشمل الرعاية المنزلية والعيادات الخارجية والعلاج داخل المدارس، بما يضمن استمرارية الرعاية وفقاً لاحتياجات المرضى.

وفي مجال التحول التقني، وقعت المجموعة اتفاقية مع "أوراكل هيلث" للتعاون في تقنيات المعلومات والخدمات التقنية، بما يشمل أنظمة الموارد البشرية والشؤون المالية والملفات الطبية.

وأوضح الخير أن التعاون طويل الأمد يستهدف توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز دقة الملفات الطبية وتنظيم بياناتها وموثوقية المعلومات المستخلصة منها، بما يدعم حماية المرضى ويسهم في تطوير الخدمات الصحية.

وفي إطار تطوير تجربة المرضى، وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع أكاديمية أبوظبي للضيافة "لي روش"، للاستفادة من خبرات قطاع الضيافة في تحسين معايير الخدمة في منشآتها بدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.