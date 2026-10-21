منطقة التنقل الأخضر في "ويتيكس 2026 " تعرض أحدث ابتكارات النقل المستدام

دبي في 21 أكتوبر/ وام / يحتضن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2026" المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي، وللعام الثالث على التوالي، منطقة التنقل الأخضر لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات المتخصصة في مجال النقل المستدام الفردي والجماعي براً وبحراً وجواً، وترسيخ مساهمته في حشد الجهود العالمية لتسريع تطوير بنية تحتية متقدمة وذكية جاهزة لتلبية المتطلبات المستقبلية ومواكبة النمو المتسارع في استخدام المركبات الصديقة للبيئة، وتوفر تجربة سلسة وموثوقة وفق أعلى معايير السلامة والاستدامة والكفاءة.

ومن خلال جمع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية من مختلف أنحاء العالم، تعزز منطقة التنقل الأخضر تبادل الخبرات وبناء الشراكات لتطوير منظومة تنقل أكثر استدامة وكفاءة ومرونة، ترتقي بتجربة المستخدم، وتخفض التكاليف، وتعزز كفاءة الطاقة والموارد في قطاع النقل.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض "ويتيكس" إن المعرض ملتزم بدعم استدامة مدننا ومجتمعاتنا، ويواكب طموحاتنا العالمية وتطلعات الأجيال الحالية والقادمة لضمان مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة وتسهم منطقة التنقل الأخضر في "ويتيكس" بتحفيز تبني وابتكار الحلول والممارسات والمبادرات العالمية الهادفة إلى خفض الانبعاثات في قطاع النقل، واستشراف مستقبل التنقل الأخضر بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والهيدروجين والوقود منخفض الكربون أو الخالي من الكربون.

وتشهد منطقة التنقل الأخضر في "ويتيكس" 2026 مشاركة كبرى الجهات والمؤسسات والشركات الوطنية والعالمية.